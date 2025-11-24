Senda Citi impulsa puntualidad con IA y optimiza rutas hasta 8%

Grupo Senda, a través de su división Senda Citi, implementó herramientas de inteligencia artificial (IA) para mejorar la operación de sus rutas de transporte de personal, alcanzando un 98% de puntualidad, además de incrementar en 5% su eficiencia y optimizar 8% sus rutas y servicios.

De acuerdo con Genaro González de la Garza, director de Senda Citi, la integración de IA permite analizar grandes volúmenes de información en menor tiempo, facilitando mejores decisiones logísticas y una operación más productiva.

“La inteligencia artificial nos permite analizar grandes volúmenes de información de forma más rápida y certera… logramos alcanzar un cumplimiento de servicio del 98% en llegadas a tiempo”, afirmó.

Aplicaciones actuales de la IA

Entre las soluciones ya operativas destacan:

— Propuestas logísticas personalizadas basadas en datos reales.

— Optimización dinámica de rutas y unidades.

— Atención a operadores mediante asistente virtual con IA.

— Cámaras inteligentes para seguridad vial.

— Agentes virtuales para colaboradores.

— Herramientas internas impulsadas por IA.

Adrián Soto Montemayor, director de Tecnología de Grupo Senda, señaló que estas herramientas han facilitado el trabajo del personal y permitido la incorporación de nuevos perfiles especializados, como científicos de datos, para escalar los proyectos de innovación.

“Además de los beneficios operativos, la tecnología ha contribuido a mejorar la satisfacción y lealtad de los clientes, al ofrecer propuestas logísticas más precisas y adaptadas a sus necesidades”, dijo.

Con más de 95 años de operación, la empresa opera 7,000 trayectos diarios con 3,000 autobuses en cuatro estados, y ofrece servicio de pasajeros en más de 600 destinos.

Además, es la primera en Latinoamérica en su ramo en obtener la certificación ISO 39001 en seguridad vial.

Grupo Senda destacó que la IA será clave para enfrentar los retos de movilidad en Monterrey, una ciudad con creciente complejidad urbana donde la innovación tecnológica se vuelve indispensable.