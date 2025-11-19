Impulsan enseñanza financiera para la niñez

Con el objetivo de que desde la infancia se vea el tema de finanzas básicas para que años más adelante repercuta positivamente en el ahorro e inversión, tres empresas lanzaron una iniciativa para enseñar esos conceptos en libros impresos.

Víctor Velázquez, Chief People Officer de Clip, dijo que la alianza subraya que el dinero es parte de la vida diaria y es vital incluir a niñas y niños en los temas que les rodean, acercándoles información y conceptos financieros para que practiquen la toma de decisiones y construyan una relación sana con sus recursos monetarios.

“Al enseñar desde la niñez conceptos básicos como el ahorro y el valor del dinero se sientan las bases para una relación saludable y responsable con sus finanzas, y esta formación temprana es clave para romper ciclos de estrés económico y aspirar a que las futuras generaciones puedan tomar decisiones informadas y construir un patrimonio”, indicó a El Financiero en entrevista.

Con el propósito de impulsar la educación financiera en México crearon “Finanzas para Infancias”, una serie de tres libros impresos, en la que colaboran Clip, que es una Fintech relacionada con finanzas y bancarización; , la editorial infantil ateconqueso, y Finlink, dedicada a desarrollar temas de educación financiera, explicó el directivo.

La iniciativa consta de tres libros impresos, con un tiraje de 5 mil cada uno, y, a la fecha, ya está listo el primero, el cual lleva por título “Más allá de la alcancía”.

El directivo indicó que el 50 por ciento del tiraje es para entregarlo de manera gratuita y distribuidos a familias en situación de vulnerabilidad.

Para darle más fuerza a la labor que han emprendido, Velázquez señaló que están abiertos a trabajar en nuevas asociaciones y colaboraciones, tanto con gobiernos como con la Iniciativa Privada.

Agregó que en los próximos seis meses estarán trabajando en el contenido de los siguientes tomos editoriales.