Stella Li, de BYD: “México siempre es importante para BYD Global”

La vicepresidenta ejecutiva de BYD y recién nombrada World Car Person of the Year 2025, Stella Li, visitó México para reforzar la presencia de la automotriz china en el país, que se ha convertido en uno de sus mercados estratégicos en la región.

“El mercado de México es muy importante para BYD y también los consumidores mexicanos realmente disfrutan de la tecnología de BYD”, afirmó Li en entrevista para El Financiero.

La ejecutiva explicó —en un evento realizado por Grupo Tec— que su presencia frecuente en territorio nacional busca acercarse a distribuidores y clientes, con la meta de posicionar a BYD como una de las marcas más populares en México.

El desempeño comercial respalda esta visión. Modelos como el Dolphin Mini y el King DMI han registrado fuertes ventas en el mercado, al igual que la nueva camioneta Pick-Up Truck de la marca.

“Todos los productos que traemos a la región, la gente lo adora”, subrayó Li.De cara al futuro, México no sólo representa un mercado relevante, sino también una posible plataforma de manufactura y negocios para la compañía.

“México siempre es importante para BYD Global. Primero, es un mercado importante para nosotros. Segundo, potencialmente México también puede ser un lugar de manufacturación y también un lugar de negocio”, concluyó Li.