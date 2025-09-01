Chatbot de IA promete eficiencia a pymes, pero pondría en riesgo empleos

En México, 64 por ciento de las pequeñas y medianas empresas ya utiliza inteligencia artificial (IA) en sus procesos, de acuerdo con un estudio de Microsoft.

La cifra refleja que la adopción de esta tecnología avanza con rapidez en el sector, aunque también genera incertidumbre laboral.

Roby Peñacastro, CEO de Leadsales, explicó en entrevista con El Financiero que estan trabajando en un nuevo agente virtual que podrá alimentarse de páginas web, redes sociales, catálogos de productos y conversaciones previas para contestar de forma personalizada a los clientes.

Esto forma parte de un programa piloto desarrollado por la plataforma, el cual atendería muchas de las actividades que se realizan en las oficinas, entre ellas, responder preguntas de clientes, tomar pedidos, enviar cotizaciones, lo que podrá significar dejar de depender de un 50 por ciento de la plantilla laboral.

“Siempre he pensado que la inteligencia artificial no debe de reemplazar humanos y no debe, siempre y cuando lo implementes. Más bien lo que va a evitar es que tengas que contratar más sobre todo para las pymes”

Actualmente, 20 clientes participan en este programa piloto. Según Peñacastro, muchos coinciden en que, de cumplirse lo prometido, podrían prescindir de la mitad de su equipo de atención.

El directivo reconoció que esta evolución plantea nuevos desafíos. Por un lado, la IA abre la puerta a que las pymes compitan en igualdad de condiciones con grandes corporativos; pero que significaría una reducción significativa de personal.