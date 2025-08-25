…Y el municipio más rico de AL atrae a los autos con marcas de lujo

Al instalar una agencia para su marca premium, Denza, San Pedro Garza García (SPGG) es el municipio preferido por las marcas de lujo para abrir sus puntos de venta.

De hecho, SPGG en NL es el “consentido” para las marcas de autos de lujo en México, ya que ahí hay concesionarios de Lamborghini, Ferrari, Porsche, Jaguar, Land Rover, Audi, Mercedes-AMG, Maserati y Tesla, a las cuales se le sumará Denza. debido al alto poder adquisitivo de los sampetrinos, dijo un experto del ramo automotriz.

Agregó que, “el corredor automotriz de SPGG no solo ofrece modelos de lujo nuevos, sino también experiencias exclusivas de servicio y atención personalizada, reforzando su reputación como enclave estratégico para la venta de vehículos premium”.

Otros expertos destacan que la concentración de clientes con alto poder adquisitivo y capacidad para invertir en automóviles de alta gama, hace de NL un mercado altamente atractivo para las marcas internacionales.