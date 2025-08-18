Proyecta Grupo 11:11 duplicar ventas en 2025 impulsado por marcas AAA

Grupo 11:11 —empresa regia que se dedica al sector inmobiliario— proyectó que 2025 cerrará con ingresos de mil 400 millones de pesos (mdp), cifra que sí se compara con 700 mdp del año anterior se multiplica dos veces.

Miguel Ángel Esquivel, director general de Grupo 11:11, explicó que su modelo de negocio consiste en conseguir terrenos con “ubicaciones estratégicas” a lo largo de México, los cuales le renta a largo plazo a empresas de retail para que instalen sus tiendas.

“De hecho, nada es de nosotros, todo es del inversionista. Nosotros nos quedamos en medio como desarrolladores para que el negocio se haga posible”, explicó Esquivel, en entrevista para El Financiero.

Así la firma estimó que concluirá el año con 60 proyectos a nivel nacional, dando servicio a clintes como Walmart, Oxxo, 7-Eleven, Dollar General, Chedraui, McDonald’s, Fantasías Miguel, Waldos, Coppel, Carls Jr y Little Caesar, entre otras

El directivo señaló que el capital con el cual se adquieren estos terrenos es de los inversionistas, quienes son sus dueños, mientras que Grupo 11:11 se encarga de todo el desarrollo, desde la compra de la tierra hasta la construcción y entrega final, quedándose con un “fee” -comisión-.

Grupo 11.11 fue fundado por Lorena Rocha en el 2000 y en 2015 se integró Esquivel a la organización, destacando que en 2020, alcanzó su récord histórico, con más de 2 mil 500 millones de pesos colocados en inversiones.

Esquivel recordó que en 2020 detectó una oportunidad de negocio, ya que para ese entonces ya estaba funcionando 11:11 Inmuebles y contrataba constructoras pero le quedaban mal con los tiempos de entrega y tenía que pagar penalizaciones, por lo cual lanzó su propia constructora 11:11 Conecta y más recientemente 11:11 Proyectos, para darles servicios a las mismas.

Grupo 11:11 cuenta con tres divisiones: 11:11 Inmuebles (mediante la cual consigue inversionistas); 11:11 Conecta (enfocada en la construcción de las tiendas) y 11:11 Proyectos (que les da mantenimiento).

Actualmente, Grupo 11:11 emplea a más de 100 personas de manera directa y crea alrededor de 1,000 de manera indirecta en cada proyecto.

Entre sus planes para 2025, la empresa busca ampliar su portafolio con nuevos proyectos, como la llegada de Dunkin’ a Escobedo, y reforzar su presencia nacional trabajando únicamente con marcas de alto perfil y contratos a largo plazo.

“Este negocio se basa en la confianza: la de los inversionistas, la de las marcas y la de los municipios. La tierra es la seguridad más grande que podemos ofrecer”, afirmó Esquivel.

Con su fórmula de inversión respaldada en activos tangibles y alianzas estratégicas, Grupo 11:11 se perfila para seguir creciendo en el competitivo mercado inmobiliario comercial de México.