Mejora NL índice de competitividad: IMCO

Con base al Índice de Competitividad Estatal 2025 (ICE) elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad A.C. (IMCO), Nuevo León se ubicó en el tercer lugar como el más competitivo, subiendo un lugar respecto al puesto registrado durante el año pasado.

El organismo señaló que en primer lugar en competitividad se ubicó la Ciudad de México, seguido de Baja California Sur y en cuarto sitio se ubicó Jalisco, que fue una de las entidades que mejor desempeño registró, al subir seis lugares con relación al 2024.

“Cómo son los resultados del Índice de Competitividad Estatal este año, pues como podemos ver en los extremos hay pocos cambios, la Ciudad de México está en primer lugar, seguido de Baja California Sur, impulsado por el auge turístico, y en tercer lugar está Nuevo León, seguido de Jalisco, en el otro extremo están Michoacán, Oaxaca Guerrero y Chiapas y en medios donde están los mayores cambios, los mayores brincos, las mayores caídas”, dijo Óscar Ocampo, director de desarrollo económico de IMCO

“Nuevo León, obviamente, al ser la gran potencia industrial del Norte, la gran potencia exportadora entre las entidades del Norte del país, destaca en el mercado de trabajo con buenos sueldos y relativa baja informalidad”, agregó.

Señaló que en los resultados del ICE 2025 ven un Norte competitivo, un Norte integrado a la cadena de producción que es América del Norte y una sur-sureste que no han logrado modernizar su economía para integrarse a esta cadena de producción y ese es el reto perene que se mantiene ahora que hablamos del Plan México, ahí puede haber claves para empezar a cerrar estas brechas.

Destacó que en este momento es muy clara la división, lo más competitivo está en el centro, en el bajío y en el Norte y las entidades menos competitivas se mantienen en la costa del Pacífico sur mexicano, es decir, en el sur de este país.

“El hecho de que un Estado salga bien o mal en alguna variable, no quiere decir que vaya a mantener esta tendencia en el restos de los parámetros, es decir, ninguna entidad tienen todo bien o todo mal, todas tienen oportunidades de mejora”, señaló Valeria Moy, directora general del IMCO.

Así, pese a que Nuevo León se ubicó como la tercera entidad más competitiva, el índice en que salió mejor evaluado fue el del mercado laboral, al colocarse como el tercero mejor, destacando en informalidad laboral, con solo el 35 por ciento, la segunda más baja del país, mismo lugar que ocupó en desigualdad salarial, población con educación superior, y grado de escolaridad.

Pero en este índice, la entidad tiene oportunidades de mejoras, pues en el subíndice de diferencia de informalidad laboral entre mujeres y hombres se ubica en el lugar 31 en el país.

Por el lado contrario, un rubro donde NL salió peor librado fue el de sistema político y de gobierno, que se ubicó en la posición número 14, siendo el último lugar en el subíndice de deuda estatal y de organismos estatales del país.

Otro índice donde la entidad tienen oportunidad de mejora fue el de derecho, pues se ubicó en el lugar 13 a nivel nacional, donde el único subíndice que sale bien librado es el de agresión a periodistas, que se ubica en tercer lugar con 0.8 agresiones por cada millón de habitantes.

Moy dijo que hay cosas que han funcionado, como la historia de éxito de desarrollo industrial de Nuevo León que quizás pueda ser replicable en las entidades que lo rodean, y lo planteó como hipótesis porque indicó que esto le corresponderá a los tomadores de decisiones dela entidad.

“Quizás en Nuevo León, para poder seguir agregando valor, van a tener que soltar actividades de menor valor a los estados que lo rodean, para poder enfocarse en agregar más valor y en quedarse, por ejemplo, con los estudiantes de muy alto nivel que salen de las grandes universidades que hay en la entidad y que hoy por hoy buscan oportunidades fuera de México”, comentó.

Sin embargo, advirtió que para que éstos puedan quedarse en México, Nuevo León tendría que enfocarse en tener esos empleos que capturen a esos estudiantes.

“Ahora no sólo se trata de empleos y esto me parece que es un cambio muy importante y bien interesante, no sólo se trata de empleo, se trata de calidad de vida, entonces no va únicamente por pagar un mejor salario es que hayan las condiciones de vida que le permitan a esos estudiantes querer quedarse dónde están o querer quedarse donde hayan estudiado”, destacó.