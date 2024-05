NL no sabe cuándo, pero Tesla sí viene: asegura Secretario de Economía

A pesar de que a nivel mundial hizo recortes de personal incluyendo a los de Nuevo León (NL), una caída en el precio de sus acciones en Wall Street y que no ha iniciado la construcción de su megafactory en el municipio de Santa Catarina, Iván Rivas, secretario de Economía de NL afirmó “Tesla si llegará al Estado”.

“La único que si no te podría decir y que no está definido es cuándo van a empezar (la construcción de la planta), ¡pero de que Tesla viene, Tesla viene!”, enfatizó el funcionario.

Sin embargo, señaló que hasta el momento no saben si la empresa, propiedad del magnate Elon Musk, va a participar en el evento International Mobility of the Future Summit 2024, tal y como lo hizo en 2023, siendo que la firma estadounidense es de las que ha empujado al sector de la electromovilidad en la entidad.

Rivas señaló que continúan trabajando con la empresa en lo que de alguna manera se comprometieron respecto a los incentivos relacionados al desarrollo de infraestructura, por lo que el gobierno estatal está reactivando la carretera libre Monterrey-Saltillo para que sea de tres carriles a fin de que tenga una salida fácil; puentes para acceso al predio en el que se establecerá la planta y su suministro de agua tratada.

“No hemos tenido ningún cambio de señal, trabajamos con ellos (Tesla) de la mano”, indicó el secretario Rivas.

También aclaró que los despidos de Tesla en NL fueron de las áreas comercial y desarrollo de proveedores.

“Todavía no hay un grupo de gente que sean los ingenieros de los que estaban acá para el desarrollo de la planta, todos los que están en la parte de construcción vienen de afuera y han venido muchas veces”, especificó.

Rivas destacó que desde octubre de 2021 a mayo de 2024 se han confirmado 72 nuevos proyectos en el sector automotriz en NL, siendo 36 de ellos del sector de electromovilidad y ya establecidos en la entidad.

Agregó que de esos anuncios de proyectos de inversión en electromovilidad representan más de 17.4 billones de dólares y estarán creando más de 39 mil empleos.

Respecto al origen de esas empresas, 50 por ciento es de Estados Unidos, 25 por ciento de China y el resto de Corea y Europa, especificó Rivas.