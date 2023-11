Recibe Cotemar Certificación Achilles, por octavo año consecutivo

Cotemar la firma de origen con operación en Ciudad del Carmen, Campeche, recibió por octavo año consecutivo la Certificación Achilles, el sistema de precalificación de proveedores de Pemex, requisito para trabajar con la empresa productiva del estado, al permitirle gestionar el riesgo en sus cadenas de suministro, así como garantizar que se cumplen con los requisitos legales, estándares humanos y ambientales.

La empresa, junto con otros 46 proveedores, fue candidato a ser evaluado con un protocolo más sustentable.

De acuerdo con un comunicado, el protocolo de evaluación cambió de un enfoque Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad (HSEQ, por sus siglas en inglés) y Responsabilidad Social Empresarial (RSE), a un enfoque ASG (Ambiente, Social y Gobernanza), conocido a nivel internacional como ESG, teniendo como referencia convenios, guías y estándares internacionales.

Este nuevo protocolo está alineado a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en materia ambiental, social y de gobernanza.

Las nuevas secciones de evaluación están diseñadas para verificar el cumplimiento y la contribución con los Derechos Humanos, la Responsabilidad Ambiental y la Integridad del Negocio.

Con la certificación, Cotemar es identificado como un proveedor relevante para Pemex que sigue los estándares del Supplier Information Management Community of the South American Oil and Gas Industry (Siclar, por sus siglas en inglés) en las categorías evaluadas.

Con más de 44 años de experiencia en el sector energético, Cotemar renueva su compromiso optimizando al máximo el desempeño de sus operaciones y servicios, bajo los más altos estándares nacionales e internacionales que avalan la calidad y seguridad de los proyectos en los que participa.