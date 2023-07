Considera Doorvel a movilidad peatonal y tráfico vehicular factores clave para abrir negocio

El 26 por ciento de los emprendedores en México manifiestan que tanto la movilidad peatonal como el tráfico vehicular son dos factores para decidir dónde ubicar su local u oficina para instalar su negocio, revela un estudio realizado por la plataforma tecnología regiomontana Doorvel.

“Los emprendedores manifiestan que hay otros factores a destacar como: la importancia de la concentración de negocios en las cercanías del local, incluyendo la propia competencia directa e indirecta; la disponibilidad y precio de servicios, particularmente energía eléctrica, mantenimiento, telefonía e internet”, explica Doorvel.

Asimismo, apunta que los costos de arrendamiento de las oficinas o locales comerciales y la facilidad en el trámite administrativo para cerrar una operación de renta e incluso venta, son otros factores fundamentales para tomar una decisión. También analizar cuál es el potencial de crecimiento de la zona tanto a nivel demográfico como económico.

Los analistas de Doorvel destacan que uno de los errores que comenten la gran mayoría de los emprendedores al momento de tomar su decisión de ubicación de oficina o local, es pasar por alto estos factores y no considerar datos relevantes que les permitan complementar su proyecto de negocio: “La emoción de abrir un negocio es muy importante, sin embargo, también lo es la planeación, la ejecución de la estrategia, los recursos económicos y la información clave de negocio que apoye a encaminar esta emoción”, mencionaron.

La falta de tiempo, conocimiento y/o de recursos les impide analizar a profundidad la consolidación de la propuesta de valor que tendrá su negocio al emprender su proyecto.

“Puedes tener una excelente propuesta de valor para tus clientes, sin embargo, puedes estar ubicado en el local comercial no adecuado y con la data no suficiente para llegar a tu mercado meta de la mejor manera y si a eso le sumas la falta de conocimiento o de experiencia en gestión de negocio, esto puede volverse más complejo”, indican.

Agregan que son demasiados los emprendedores que, “asustados” por el precio de algunos alquileres en calles o avenidas principales, optan por locales en calles poco transitadas e incluso sin estar a la vista, lo que les lleva a una complicada supervivencia y que en muchas ocasiones se traduce en cierres de negocio en el corto plazo.

“Debes valorar si prefieres decidir por el local adecuado para el éxito, aunque la inversión quizás sea un poco mayor, o decidir por un lugar en donde sabes que pagarás menos por ese local, pero que tus clientes potenciales no están en esa zona”. Por ello la importancia de tener en cuenta los factores antes mencionados”, explican.

Por lo anterior, el estudio realizado por Doorvel destaca que se debe valorar si la ubicación elegida te va a ayudar a maximizar tus beneficios. “Para cada posible ubicación que consideres, reflexiona sobre las siguientes cuestiones: movilidad peatonal y vehicular, local atractivo, fácil ubicación para la visita de los clientes y data sobre aspectos demográficos, sociales y económicos, en particular, gustos, preferencias y necesidades no satisfechas de tus clientes”. “No por alarmar, sino para tener presente estos factores y no ser parte de la estadística de que casi el 80% de los nuevos negocios cierra durante los primeros años de su operación”

Cabe destacar que la Startup Doorvel, con oficinas corporativas en San Pedro Garza García, Nuevo León, cuenta con los algoritmos que ayudan al emprendedor a tomar la mejor decisión al momento de elegir el local para incursionar en su negocio.

La plataforma tecnológica cuenta con opciones de oficinas y locales comerciales en venta o renta, así como datos sobre el entorno, económico y social de la zona que se busque, incluso, si se desea publicar un inmueble comercial se puede hacer sin costo.

La Startup inicia operaciones con dos segmentos de mercado: Doorvel Home dirigida a quienes tienen necesidades residenciales, es decir, comprar, vender o rentar casa o departamento y Doorvel Business para quienes están interesados en vender, comprar o rentar oficinas o locales comerciales para sus negocios o proyectos empresariales.