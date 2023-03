Piden integrar a PyMES a cadenas globales de valor

Es necesario crear las condiciones para atraer más empresas de calidad a Nuevo León (NL), para que encuentren aquí tierra fértil para sus inversiones, con un robusto ecosistema de PYMES que puedan integrarse a las grandes cadenas de valor de tipo global, señaló Máximo Vedoya al asumir la presidencia de la Cámara de la Industria de la Transformación, CAINTRA, Nuevo León.

“Para lograrlo tenemos mucho trabajo por delante. Desde CAINTRA queremos trabajar en construir políticas públicas que integren a las PyMES a las cadenas globales de valor, este es un gran desafío, aumentar la producción, y el valor agregado mexicano, especialmente de nuestras exportaciones”, dijo ante un auditorio repleto con alrededor de 2,500 mil asistentes.

Vedoya refirió que los grandes cambios que ocurren a nivel global como la crisis del Covid, la guerra en Ucrania, confirman la fragilidad de las cadenas de valor, si es que éstas se concentran en un sólo país.

“Hoy escuchamos de friendshoring y nearshoring a diario, en la más reciente cumbre trilateral el Gobierno de México expresó la importancia de consolidar la Región Norteamérica y reemplazar con producción local los barcos que llegan repletos de mercancía desde Asia.

“Desde CAINTRA coincidimos que este es el camino, el reacomodo de la producción mundial abre enormes oportunidades para que los empleos de calidad puedan reubicarse en nuestra región”, indicó.

Señaló que el año pasado se anunciaron más de 100 proyectos de inversión valuados en más de 20 mil millones de dólares, a los que se suma, tan sólo hace unos días, la inversión de Tesla, por la que felicitó a Samuel García, Gobernador de Nuevo León.

“Esta inversión traerá muy grandes beneficios, no sólo para el estado, sino para todo el país porque hay muchos proveedores que pueden abastecer a la armadora. Lo importante no es sólo la inversión de Tesla, sino todas las que están viniendo, que creo que el mensaje es, cómo les damos más valor agregado, para que no vengan inversiones en donde haya muchos de los componentes importados, sino cómo les damos más valor agregado, a lo hecho en NL, a lo hecho en México, con manufactura procedente de todo el país.

“Si (la industria del acero) está preparada para abastecer a Tesla, sin duda, nosotros (Ternium) somos proveedores de Tesla y esperamos que también lo seamos en esta planta”, explicó.

En su discurso destacó que las PyMES enfrentan grandes problemas, como contar con una mayor certeza jurídica, con reglas claras, fáciles de comprender y aplicar.

Las PyMES, dijo, enfrentan la necesidad de simplificar los trámites para que se resuelvan rápido y de forma eficiente, “siete de 10 empleos corresponden a este tipo de empresas que son la columna vertebral de nuestraa economía, y a las que debemos ayudar a que alcancen todo su potencial. Tenemos que trabajar de forma coordinada con las autoridades federales, estatales y municipales para digitalizar y eliminar todos los procesos que son trabas”.

Vedoya reconoció el trabajo, la dedicación y esfuerzo de Rodrigo Fernández, como Presidente saliente del organismo.

También felicitó al gobernador Samuel García por su interés y esfuerzo para capitalizar los beneficios del nearshoring en nuestro estado.

“Desde la industria le reiteramos, nuestra disposición y compromiso para seguir trabajando juntos como hasta ahora para que NL sea un mejor lugar para vivir, estudiar, invertir, transitar y desarrollarnos”.

Por último, destacó que la industria es el camino para construir una sociedad mejor, con más y mejores oportunidades para todos.

“Juntos podemos aprovechar esta oportunidad única que tiene México y seguir construyendo una mayor y mejor industria, más diversa, más inclusiva, más tecnológica e innovadora; un ecosistema industrial de excelencia para que Nuevo León y esta gran comunidad, siga siendo ejemplo para las futuras generaciones”.

Fernández Martínez, como presidente saliente de Caintra, dijo que a pesar de que el esfuerzo que se hizo durante su gestión se centró en el fortalecimiento de las PyMES, la industria aún tiene retos para llegar a consolidar a este sector como la columna vertebral de crecimiento de la economía.

“Con el objetivo de llevar la voz y agenda de las PyMES al ámbito nacional, Caintra se integró a la Comisión Ejecutiva del Consejo Coordinador Empresarial como la única cámara regional en participar en dicho organismo y presidir la Comisión Pyme.