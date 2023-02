Ven permanencia de autos con hidrocarburos

Al participar en el Cuarto Congreso Nacional Gasolinero “Historia del Petróleo de México”, Marcial Díaz Ibarra, Presidente de la Asociación de Regulados del Sector Energía, señaló que en México el grueso de la venta de vehículos se dividen en subcompactos y vehículos de carga y estos distan mucho de ser impulsados por energía eléctrica, en este momento.

Primero, dijo hay que aclarar que México es un país de 130 millones de habitantes, en donde la mitad del país vive en extrema pobreza, no nos podemos comparar con otros países como Alemania, Noruega, Francia, entre otros, con una meta en que van a dejar atrás el uso de energía fósil para convertir su transporte a energía renovable.

“Alemania cuántas veces cabe dentro del territorio nacional y cuántos años de avance tecnológico y de recursos económicos, tienen diferentes a los que tenemos los mexicanos”, cuestionó.

Por eso, dijo, estimó que los vehículos impulsados por petróleo van a seguir siendo preponderantes en la próxima década.

La venta de vehículos eléctricos, añadió, cayó el año pasado respecto a 2021 en un 14 por ciento, y el volumen de vehículos que se venden en México es tal que estos autos eléctricos e híbridos solamente representan el 4.5 por ciento.

“Aquí están las gráficas, ustedes lo podrán ver, cómo está la comparativa, vean un año, como caen, y cuanto representa el valor de los autos eléctricos hoy día”.

Recientemente, añadió, salió publicada esta gráfica en un medio de circulación nacional, y aquí vemos claramente cómo el líder de los autos híbridos es el Toyota Prius, y tiene un valor de 450 mil pesos.

“Su competencia es el Nissan Versa y tiene un valor de 280 mil pesos, nada más que el volumen de ventas que tuvo Versa vs el híbrido, uno fue de 48 mil unidades, contra 4 mil 600, esto es un claro ejemplo de cómo los autos híbridos en México todavía son marginales”.

Y tenemos un problema, dijo, sí, en estaciones de servicio de combustible… En este país tenemos 2 mil puntos de carga eléctrica en mil 189 estaciones, dos por cada estación de recarga, contra Estados Unidos que tiene más de 40 mil.

Explicó que hay tres puntos principales en que se ubican las estaciones de recarga, la CDMX, Jalisco y Nuevo León, y el resto en menos de 100 puntos de carga.

“Recorrimos la México-Monterey en un Tesla de última generación y forzosamente tienes que detenerte en Las Sevillanas, almorzar y repostar tu vehículo por dos horas, eso implica un costo en tiempo”.

Además, dijo, somos deficitarios en suministro eléctrico en muchas poblaciones del país, donde van a priorizar la electricidad a la industria, o a los hogares, antes que a recargar vehículos eléctricos.

Al día de hoy, tenemos 13 mil 458 estaciones de gasolina funcionando, pero seguimos siendo deficitarios en permisos para estaciones.

En promedio una estación abastece a 10 mil vehículos contra los Estados Unidos donde una estación abastece a 2 mil 500 autos.

“México es un país consumidor de energía fósil. En el segundo semestre del año pasado se consumieron más de dos millones de barriles por día, 650 mil de gasolina, 200 mil de diésel, 86,000 para turbosina, la triste realidad es que el 80 por ciento del combustible es importado, porque nuestras refinerías están siendo reconfiguradas para una mayor producción”.

México tiene un parque vehicular de 34 millones de vehículos, más unos 5 millones de legalizados, un total de unos 40 millones de vehículos, los cuales se abastecen todos los días de combustible de las estaciones de servicio.

“Si es cierto que en México existe un tema de electromovilidad, pero seguiremos siendo dependientes de la energía fósil porque no estamos preparados para la transición: Uno, por los costos que implica; Dos, por la holística que implica poder desarrollar esta red de conexión para la electromovilidad”.

“Lo que vemos es que el sector gasolinero seguirá siendo un sector firme para mover la carga, el transporte, familia y personas en el día a día”.

Hoy, dijo, lo que más valor te da, es tener un suministro confiable. No hay molécula más cara que la que no se tiene, si no tiene sin buen contrato de suministros, está corriendo un riesgo tu negocio, es muy importante que te brinden las garantías y un contrato que te otorgue la seguridad de que siempre vas a tener combustible en tu estación.

Hoy, añadió, quedan sólo cinco permisos vigentes de importación, los permisos que había se fueron extinguiendo porque no se utilizaron, sólo quedan el de Valero, Exxon… Gulf, y Shell, los otros treinta y tantos son de Pemex.

Destacó que como gasolineros lo importantes no es cuantos litros venden sino a cuantos consumidores atienden, y cuantas familias dependen de su unidad de negocio, lo importante es que haya un suministro constante y confiable a la comunidad y que sea de buena calidad, concluyó.