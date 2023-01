Alertan por blindaje pirata para autos

Nuevo León es una de las tres ciudades con la mayor demanda de unidades blindadas, por lo que la Asociación Mexicana de Blindadores de Automotores (AMBA) alertó de la detección de materiales no balísticos como vidrios, aceros y aramidas falsos o de baja calidad que son instalados por empresas desconocidas.

Juan Pablo Herrera, vicepresidente de la AMBA y director comercial de la empresa regiomontana TPS, explicó que los socios han detectado estas prácticas cuando un vehículo acorazado va a solicitar algún tipo de servicio.

“Hay muchos oportunistas que quieren lucrar y sacar una tajada sin importarles la integridad balística y por ello se la juegan en el sentido de que venden productos de mala calidad confiando en que el usuario nunca tenga un percance o un asalto, sin importarles la vida de las personas, ya que entregan vehículos y productos confiando en que nunca serán usados en un atentado balístico.

“Desde 2010 se han detectado este tipo de vehículos, pero tácticos, que se reconoce porque en muchas ocasiones son hechizos, pero, también hemos visto vehículos civiles.

“Empresas como tal, sin mencionar, hay muchas de blindaje, unas dentro de la AMBA, otras no, muchas hechizas que no tienen los registros y que no cumplen con la ley antilavado y por ende se les hace fácil vender ese tipo de mercado y es de ahí donde sale”, explicó.

La falta de conocimiento en el mercado por parte de las personas que va a blindar un automóvil por primera vez hace que estos se inclinen por “negocios” más baratos sin realizar un análisis a profundidad.

El precio promedio de un blindaje nivel III, el más demandado en el país, ronda entre los 32 mil a 42 mil dólares.

Explicó que las empresas no registradas en alguna asociación que las respalde y no tener un permiso y registro de la Comisión Nacional de Seguridad pueden conseguir fácilmente en sitios de internet, como Alibaba, láminas de acero balístico.

Por lo que quienes busquen acorazar un vehículo o comprar uno ya blindado deben revisar que la compañía cuente con este registro y emita un holograma de autentificación de blindaje.

“Por ejemplo, de las 20 empresas registradas de Seguridad Pública y Blindaje que se tienen en NL, nosotros somos la única con la AMBA. Hay otras empresas cerca que sabemos que cumplen y que están en otras asociaciones y hacen buen trabajo, pero del resto nunca he escuchado y sobreviven vendiendo uno o dos vehículos al mes, fabricando en una cochera.

“Las empresas registradas emiten este certificado para que el cliente, al momento de ser detenido por equis circunstancia, puedan demostrar que están cumpliendo con la ley, se le hizo el procedimiento, la inspección y el blindaje es fabricado por una empresa legítima”, agregó.

“Hay muchas que no, no podríamos decir cuáles porque ni siquiera se conocen, pero tienen un nicho de mercado y, la empresa de acero como tal es fácil de conseguir. La empresa que no cuenta con su certificado y no emita un holograma, de entrada, el blindaje del carro “ya está chueco”, por más precio que te den”.

Por otro lado, el vicepresidente de la AMBA mencionó que a la industria le hace falta el desarrollo de proveedores mexicanos que fabriquen materiales y productos de alta calidad, a fin de sustituir algunas de las importaciones, ya que el 50 por ciento de sus insumos provienen de otros países.

“Existen (proveedores), pero una cosa es mantener lo balístico, pero también va el reforzamiento de la suspensión, accesorios que complementan el blindaje para un mejor manejo, mejor desempeño, turbos, todo eso viene de Estados Unidos”.

Otros de los retos que la industria enfrenta, pero, ya está comenzando a regularizarse, es que con la falta de chips también escasearon los vehículos como la Cadillac Escalade, Jeep Grand Cherokee y la Chevrolet Suburban que son los más demandados.

“Te topas con que los proveedores no tienen unidades y lo que se tiene ya no se respetan los precios y a nosotros nos pega porque, los tiempos de entrega del proveedor se han ampliado, más el tiempo para blindarlo que dura alrededor de uno o dos meses, los costos financieros de pagar vehículos por adelantado es complicado”, comentó.