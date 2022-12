Thomas Michael Hogg: Houston, we don’t have a problem anymore

Se cree que se dijo “Houston, we have a problem” en la misión del Apolo 13, pero no fue exactamente así. La frase que realmente pronunció el astronauta Jack Swigert hacia el centro de control, al ver una luz de advertencia en la nave y escuchar la explosión fue “Bueno, Houston, hemos tenido un problema aquí”. Más bien se quiso decir hubo un problema y se superó. Esas fueron las palabras que llegaron a la NASA el 11 de abril de 1970 cuando la tercera misión tripulada buscaba alunizar en la superficie de la luna.

Durante la misión explotó un tanque de oxígeno, causando varios retos a la tripulación, pero con gran logro, regresaron con vida a la tierra el 17 de abril de 1970. Parece que la historia verdadera apoya a una narrativa de una ciudad y gente que soluciona cualquier reto.

Cuando los Astros de Houston fueron encontrados culpables de haber robado señas durante la temporada 2017, año en el que quedaron campeones mundiales de la MLB, el mundo se les vino encima.

La directiva de los Astros supo ensamblar un equipo que dará réditos por muchos años. No sólo trajeron como manager a uno de los estrategas con más sapiencia en el béisbol, el buen Dusty Baker, sino que le dieron la confianza a Jeremy Peña de calzar los zapatos de Carlos Correa, donde el joven dominicano se hizo el Jugador Mas Valioso (MVP) de la serie como “rookie”.

Y como otro final feliz, el coach Dusty Baker logró su primer anillo de campeón tras 25 temporadas como manager y 2,093 partidos ganados en las mayores.

Con 73 años de edad, Baker se convirtió en el estratega más longevo en ganar una Serie Mundial habiéndose coronado como “World Series Champion 2022″.

Hoy en día Houston, la capital global de la energía, está liderando la transición “Energy 2.0″. “H-Town” se ha transformado en un hub mundial de soluciones de energía, manufactura, logística y salud.

Houston, o mejor dicho el área de “Greater Houston” con sus siete millones de habitantes, nueve municipios y 123 ciudades, se enfoca a la transición de la industria energética, al fortalecimiento de su base manufacturero y en el liderazgo en temas de salud, logística y aeroespacial.

Es una ciudad multicultural y multisectorial con una enorme creatividad y diversidad.

Por primera vez en más de una década, Texas alberga la mayor cantidad de empresas Fortune 500 del país y Houston tiene ahora la mayor concentración de estas empresas Fortune 500 en el “Lone Star State” gracias a varias reubicaciones recientes de empresas líderes como Hewlett Packard Enterprise, ExxonMobil y NRG Energy. Otras empresas destacadas que tienen su casa matriz aquí son Phillips 66, Sysco Corp., Group 1 Automotive, Huntsman, CenterPoint Energy, and Academy Sports & Outdoors.

El hecho más importante y único es que la cuidad tiene su propia economía y su propio ecosistema. Es por eso que más del 25 por ciento de la economía tejana se genera desde la Space City Houston.

Su esencia energética, ingeniería y médica atrae los mejores talentos nacionales e internacionales a la cuidad. Entre los empleadores más grandes se encuentran Walmart, Kroger, Houston Methodist, Memorial Hermann Health System, UT MD Anderson Cancer Center, H-E-B, Eaton Corporation, Shell, Aramark, Lone Star College, JP Morgan Chase, Accenture, AT&T, United Airlines y Schlumberger. Más allá, la ciudad tiene el puerto “Port Houston” que es el más grande de EUA en tonelaje manejado en aguas internacionales y el segundo en tonelaje total de carga doméstica.

Es un motor económico esencial para el país ya que el Puerto de Houston apoya a la creación de casi 1.35 millones de empleos en Texas y 3.2 millones a nivel nacional con una actividad económica anual de $339 mil millones de dólares.

A nivel educativo, los colegios y las universidades del área de Houston educan a casi 425,000 estudiantes y gradúan a más de 56,000 estudiantes anualmente. Es uno de los pocos lugares en el mundo que ofrece la concentración de oportunidades de educación superior respaldada por una economía con crecimiento y atributos de una ciudad global. La región alberga 31 universidades y facultades, incluidas tres universidades de primer nivel: la Universidad de Houston, la Universidad Texas A&M y la Universidad Rice. El Centro de Emprendimiento ‘Cyvia and Melvyn Wolff’ del ‘CT Bauer College of Business’ de la Universidad de Houston ha sido nombrado el programa de emprendimiento número 1 en los Estados Unidos por tres años consecutivos, en la lista anual compilada por The Princeton Review y publicada en la revista Entrepreneur.

“Greater Houston Partnership” es la impresionante institución promotora que habilita el desarrollo empresarial de hacer de Houston un excelente lugar para invertir, trabajar y crecer un negocio. “Houston First” y la marca “Visit Houston” están liderando el esfuerzo para promover a Houston un destino global de primer nivel, creando alianzas para mejorar la calidad de vida de los habitantes de Houston y convirtiéndose en uno de los principales generadores de nuevos ingresos para la región.

Recién reportaron que Houston quedó como la ciudad #1 en Texas según último ‘World’s Cities Ranking 2023′. Muchas buenas noticias que muestran por qué vale mucho la pena hacer negocio en y con la gente de Houston. Se encuentra un espíritu de resolver problemas mundiales, grandes e importantes.

En mi opinión y experiencia, el secreto de la ciudad está en su apertura de recibir y hacer negocio con gente nueva e internacional, ya que uno de cada cuatro residentes en Houston es nacido/a en el extranjero.

En Houston y en Estados Unidos no se proyecta una fuerte recesión, más bien una contracción económica en gran parte a causa de la retirada de los incentivos y las inversiones presupuestales del Gobierno que se otorgaron durante la pandemia.

Los indicadores globales de la actividad automotriz, retail, comercio y producción industrial, así como el “Composite Purchasing Managers’ Index” para nuevos pedidos comerciales, muestran una desaceleración.

La semana pasada en una reunión con la “German American Chamber of Commerce” concluimos que durante los últimos dos años el estímulo fiscal fue una enorme inyección de efectivo en la economía que ya llegó a su fin.

Ahora, debe ser reemplazada por el crecimiento económico local y nuevas configuraciones de las cadenas de valor tanto global y regional con el tema del “nearshoring”.

Dentro de este ámbito hay retos enormes para Houston a mediano plazo en la transformación de las industrias de petróleo, manufactura y logística. Se ocupa un mayor enfoque y empuje verde. Los modelos de negocio hoy en día tendrán una mayor complejidad y competitividad para ser rentables y al mismo tiempo más verdes, sustentables y digitales.

La propuesta de valor de una empresa grande y pequeña debe generar valor holístico para accionistas, clientes, colaboradores y el planeta. La ola de la digitalización y sustentabilidad no parra y se va a dar. Las ciudades y empresas que reinviertan mejor sus recursos en el futuro, lograrán transicionar exitosamente. Más allá, tenemos todos la responsabilidad ambiental de poder decir en veinte o treinta años “Planeta, ya no tenemos un problema”.