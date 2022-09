Descarta IMSS afectaciones por fallas

El hecho de que en algunos casos el IMSS no haya registrado los pagos hechos por las personas que contrataron la Modalidad 40 como una opción para lograr una mayor jubilación, no es motivo de alarma o preocupación para los afectados, pues el instituto cumplirá legalmente con ellos, señalaron especialistas y funcionarios del IMSS.

Hace unos días se presentaron este tipo de casos en personas que contrataron esta Modalidad y que iban a iniciar su proceso de jubilación ante su clínica respectiva y al no estar registrados estos pagos el monto a recibir era mucho menor al que habían estimado, incluso al que la propia calculadora del IMSS les había proyectado.

“El problema que tenemos es que los pagos que hizo bajo la Modalidad 40 no se han registrado en el sistema, por ello el cálculo de su pensión es menor al que usted esperaba”, le dijo una trabajadora afectada.

“Debido a este problema, la empleada de la clínica me dijo que cancelara mi proceso de jubilación hasta que no se arreglara este problema”, agregó.

“Si a la gente que va a iniciar su proceso de jubilación en el IMSS no le aparecen los pagos realizados mediante la Modalidad 40 no es para preocuparse, pues este instituto no les va a robar nada”, señaló Cintya Ovalle, experta en pensiones

“A la gente muchas veces no le parecen estos pagos, de 10 clientes a siete no le van a aparecer, pero esto no significa que el IMSS los esté robando, simplemente que no pueden con todo para subirlo al software, eso es todo”, agregó.

Sobre este problema, Luis Gerardo Magaña, jefe de la unidad de incorporación al Seguro Social, dijo que “creo que todo se derivó de un tema de información a nivel subdelegación de la persona afectada, pues cuando se hace el primer pago de Modalidad 40, tienes que ir a la subdelegación a reportar que ya pagaste, te retienen una copia del pago y ya a partir de ahí sigues pagando”.

Destacó que esta falla se debe a temas de información, pues hicieron todo un barrido y la mayor parte de los pagos están registrados y sólo unos cuantos no lo están.

“Al final de cuentas no hay ningún problema si no tiene registrado el pago de Modalidad 40, con mostrarnos los recibos donde se hicieron éstos es suficiente para corregir el error, pero jamás la persona perderá estos pagos”, dijo Magaña.

Dijo que el problema se puede deber a la rotación de personal que hay en el IMSS, cambios de estructura o que llega un nuevo jefe, por lo que siempre tratan de dar una capacitación constante al personal para evitar estas irregularidades.