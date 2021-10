... podrían convertirse en tema de seguridad pública

Sobre la llegada de migrantes de Haití y otros países de Centro América a Nuevo León, en su búsqueda de llegar hacia Estados Unidos (EU), Arturo Rodríguez, uno de los fundadores de la asociación civil Nuevo Corazón, organización dedicada a dar capacitación, alimentos y atención médica a los migrantes, señaló que “las autoridades mexicanas deben ser más firmes para evitar la entrada irregular al país de migrantes si no desean que la situación se convierta en un tema de seguridad pública.

“En realidad yo no entiendo por qué el gobierno federal, obviamente que desde la frontera del sur de México les permite ingresar, ese es un grave error, porque al pasar unos cuantos se corre la voz y se vienen cientos o miles y luego no saben qué hacer aquí. El problema es que como ellos (los haitianos) no encuentran trabajo, ni saben el idioma ya con el hambre y desesperación todo van a empezar a delinquir porque no les queda de otra”, explicó Rodríguez.

El fundador de Nuevo Corazón, dijo que, “son presa fácil de la delincuencia organizada. Ahora los delincuentes eligen y ven que son los candidatos ideales porque traen hambre, necesidad, vienen solos o sufrieron en el camino de tantos países que cruzaron y lo que quieren es comer y establecerse, se cansaron de estar mendigando en uno y otro lugar, ellos (la delincuencia) le ofrecen dinero fácil y ellos (los migrantes) dicen ‘de aquí soy’, que es lo que nosotros tratamos de evitar”.

Consideró que a diferencia de los migrantes haitianos, lo mexicanos que llegan del sur del país o los centroamericanos, es que éstos no tienen la limitante del idioma y están dispuestos a capacitarse y emplearse, pues ven que en Monterrey pueden obtener incluso dos veces más los ingresos que obtienen en su lugar de origen.

Mientras que, los haitianos “no saben realizar actividades que son aquí necesarias por ejemplo de choferes de camión o tracto-camión, atención en tiendas o cajeros, operarios no lo saben, quién les va a dar trabajo, es difícil para ellos y se van a quedar aquí porque no se quieren regresar a su país o habrá un momento en que ya no van a poder regresar”, puntualizó.