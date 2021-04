Lideran San Pedro y San Nicolás en seguridad

Los municipios de San Pedro y San Nicolás de los Garza ocupan la primera y tercera posición con la menor percepción de inseguridad a nivel nacional, pues el 8.2 y 26.2 por ciento de su población, respectivamente, dijo sentirse insegura de vivir en éstos.

Respecto al cierre del año pasado, esta percepción bajó 3.5 puntos porcentuales en San Pedro y 5.6 puntos en San Nicolás.

Pese a los ataques que se han suscitado entre Mauricio Fernández, candidato del PAN a la alcaldía de San Pedro, y Miguel Treviño, actual alcalde que busca la reelección por la vía independiente, respecto a que la seguridad en este municipio va al alza, expertos consideran que esto no ha afectado la percepción de la ciudadanía.

“Los sampetrinos son críticos cuando así lo ameritan, por lo que si ellos dicen que se sienten seguros de vivir ahí por algo lo dicen, pero hay que tener en cuenta que es muy diferente la percepción y las cifras reales de la fiscalía”, dijo Hamlet Castilla, ex secretario de seguridad pública del estado.

“En este pleito entre Mauricio y Miguel Treviño salió ganando este último”, dijo Marco Antonio Torres, experto en seguridad.

Agregó que es probable que la inseguridad vaya a subir, porque no hay una estrategia policiaca efectiva, ya que esta estrategia de la guardia nacional no sirve para nada, pues los soldados no están entrenados para ser policías.