¿Te cobran comisión por pagar tus compras con tarjeta? Esto tienes que saber

No se puede denunciar legalmente a los comercios, pero sí puedes presentar una queja si te cobran una comisión por pagar con tu tarjeta.

Si al comprar cualquier producto en algún establecimiento te cobraron una comisión por pagar con tu tarjeta de débito o crédito, debes saber que lo puedes denunciar, de acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor.

A fin de mantenerse competitivos en su modelo de negocios, los establecimientos comerciales han adoptado herramientas de cobro como terminales punto de venta (TPV) para el pago con tarjeta de crédito o débito. La falta de estos ha dejado a muchos en la obsolescencia.

Sin embargo las TPV, han llegado a ser una desventaja para el consumidor pues en algunos establecimientos le cargan a este entre el tres y seis por ciento de comisión o Tasa de Descuento y suele ser proporcional al valor de la compra, aunque puede variar de acuerdo con el giro del comercio y tipo de tarjeta, es decir le cobran la renta que se paga al banco por mantener dicha herramienta.

¿Me pueden cobrar comisión por pagar con tarjeta de crédito o débito?

De acuerdo con la Condusef y Profeco, esta práctica, aunque no violenta ninguna ley, es la manera en que el negocio le transfiere la comisión que el banco le cobra por utilizar el servicio de TPV.

La institución financiera prohíbe a los comercios transferir el cargo al tarjetahabiente.

Antonio Rodríguez, vicepresidente de Relaciones y Difusión Instituto de Contadores Públicos de Nuevo León (ICPNL), mencionó que en este caso hay una paradoja en el sistema económico, pues mientras que, por un lado la autoridad fiscal incentiva el uso del pago electrónico, por el otro este tipo de prácticas lo desincentivan.

Agregó que aunque no hay una ley que prohíba a estos negocios a hacer cobros adicionales, el hacerlo refleja la incapacidad del establecimiento o negocio de manejar los costos administrativos.

“Como empresa o negocio estoy teniendo un costo financiero (con las TPV). Lo que estoy haciendo es trasladar el costo a mis clientes, que está mal.

"No se debería de cobrar al cliente porque, yo como empresa, lo que estoy buscando es vender más, poner a disposición del cliente todos los medios de pago, si eso me trae un costo, como empresa debo de ser suficientemente capaz de manejar ese costo y no castigar el cliente", explicó.

Añadió que "por cuestiones fiscales la autoridad nos está llevando a utilizar cada vez más los medios electrónicos, pero la práctica desincentiva el uso de la tarjeta de débito y crédito.

Cómo levantar una queja por el cobro de esta comisión

La Profeco señaló que si te cobran comisión por pagar con tarjeta, puedes denunciar con el organismo.

Puedes enviar un correo a denunciasprofeco@profeco.gob.mx, o marcar al teléfono del Consumidor (Telcon) 555568 8722, para la Ciudad de México y área metropolitana, o al 800 4688722, del interior de la República, de lunes a viernes de las 09:00 a las 18:00 horas.

Solo necesitas los datos que aparecen en tu ticket.

Con información de Sonia Coronado