¿Boda o hipoteca? ¿Qué elegirías tú?

En cada episodio de Matrimonio o hipoteca de Netflix, una pareja diferente de Nashville se reúne con una agente de bienes raíces, Nichole Holmes, y una organizadora de bodas, Sarah Miller, quienes los convencen de que gasten sus ahorros en una de las opciones epónimas del programa. El espectáculo es a su vez abrumador, desgarrador y exasperante. (También adictivo).

Filmado antes de la pandemia, las parejas en el programa están operando en un mercado inmobiliario tibio, y sin la retrospectiva que les diría que no arriesguen todo en una gran boda de primavera de 2020. Sin embargo, sus dilemas son complejos: una pareja sigue viviendo en la casa que una de las mujeres compartió con su ex; otra pareja se abstiene de tener relaciones sexuales hasta el matrimonio, pero también han dejado de vivir con compañeros de cuarto. Padres perdidos, desafíos de fertilidad, incendios que destruyen reliquias: sea cual sea el trauma, solo hay una forma de avanzar. Pero cual es? ¿Un matrimonio o una hipoteca?

Una reacción común a la serie ha sido gritos cada vez más fuertes de “¡NOOO!”. También revela cómo (o cómo no) pensar en los costos involucrados en las dos situaciones de la edad adulta.

Pero, ¿qué tan cerca está esto de la vida real? Les pedimos a los asesores de finanzas personales que opinen y qué consejos tenían para aquellos que tenían la suerte de estar atrapados en un punto muerto similar.

“El concepto es un poco interesante”, dice diplomáticamente Justin Green, un planificador financiero y el fundador de Assist FP, que vio un par de episodios con su futura suegra mientras estaba inmerso en la planificación de su próxima boda. “La única parte que lograron es que las parejas jóvenes tienen que centrarse primero en uno o en el otro”.

El par típico del programa tiene un presupuesto de entre 25 mil y 30 mil dólares; planean destinarlo todo a la boda o al pago inicial de una casa que generalmente cuesta entre 300 mil y 400 mil dólares. El valor actual de la vivienda para una casa en Nashville, según Zillow, es de 323 mil 75 dólares, frente a poco menos de 300 mil en enero de 2020 y 280 mil en enero de 2019.

A medida que aumentan los precios de la vivienda en ciudades medianas como Nashville, lo que está en juego en elegir una boda primero es cada vez mayor, dijo Shaun Melby, fundador de Melby Wealth Management con sede en Nashville. Si están buscando una casa de 300 mil dólares que va a costar 380 mil en un par de años, “esa boda de 30 mil dólares puede haberles costado 80 mil”, dijo. “No solo eso, ahora tendrán que hacer un pago inicial aún mayor que antes solo para poder pagar las mismas casas que estaban buscando y pagarán un pago de hipoteca mayor”.

Solo Humanos

Si bien es obvio que la medida más práctica sería comprar una casa que genere riqueza en lugar de organizar una fiesta, la elección sensata no siempre resulta en un gran rating, ni siquiera en la vida real. En el transcurso de 10 episodios, cuatro parejas eligieron la casa y seis la boda.

“Un plan financiero puede mostrar fácilmente que entre 25 mil y 30 mil dólares gastados en un recuerdo en lugar de invertir, ya sea a través del pago inicial de una casa o en el mercado de valores, no es una buena idea”, agregó Eric Powell, fundador de virtual financial firma The Future Mill . Pero “la realidad es que los humanos, no solo los millennials, quieren tener buenos recuerdos”.

El propio Powell es un millennial humano que decidió comprometerse: él y su esposa decidieron tener una boda que les costó 5 mil dólares. Guardaron el resto y finalmente lo pusieron para una casa.

“Hacen que parezca que la única forma de ser feliz es con la casa perfecta o la boda perfecta”.

Aún así, ese no es un cálculo que la mayoría de los estadounidenses jóvenes puedan permitirse hacer, según datos e investigaciones de la Oficina del Censo. En 2018, el 9 por ciento de los adultos jóvenes de entre 18 y 25 años, y el 15 por ciento de los adultos jóvenes de entre 25 y 34 años, vivían con una pareja con la que no estaban casados, una tendencia de convivencia que se fusiona con tasas de matrimonio más bajas. Desde los años 60, la proporción de jóvenes casados ha cambiado: en 1968, alrededor del 60 por ciento de los jóvenes de 18 a 34 años estaban casados. Para 2020, según las cifras del censo, el 69 por ciento de las personas de 18 a 34 años nunca se había casado. Pero eso no quiere decir que estén renunciando al matrimonio para vivir juntos en casas de su propiedad.

En México, las personas casadas representan el 35.4 por ciento de la población, mientras que los que viven en unión libre son el 18.3 por ciento, según datos del Inegi del Censo de Población y Vivienda 2020. En tanto, en 2015, estos porcentajes eran de 39.3 por ciento y 15.4 por ciento, respectivamente.

“Si los recursos económicos parecen ser importantes para contraer matrimonio, entonces es comprensible por qué muchos adultos jóvenes hoy eligen no casarse; enfrentan cargas económicas sin precedentes a pesar de tener, en promedio, más educación que las generaciones anteriores “, escribió Benjamin Gurrentz, entonces un estadístico de encuestas en la Rama de Fertilidad y Familia de la Oficina del Censo, en un documento de trabajo de 2018. No es sorprendente que la abrumadora deuda de préstamos estudiantiles y los mercados laborales hundidos por la recesión establezcan una base menos estable sobre la cual celebrar nupcias en el corral y/o pagar un garaje con techos de 3 metros cuadrados.

Costos ocultos

Para Green, el asesor financiero de Assist FP, el “poder emocional” de una boda venció a la compra de una casa. (Vive en un apartamento de alquiler en Boston con su prometida). Pero aconseja tener algo en el banco para emergencias inesperadas o asuntos prácticos como comprar una cama. No está claro si las parejas de Matrimonio o hipoteca están gastando todos sus ahorros o dejando algo de cojín sobrante.

“Realmente desea asegurarse de no sacrificar su fondo de emergencia”, dice Green.

Aunque gastar en una casa se ha enmarcado como una inversión más sólida, también es un compromiso financiero a más largo plazo. Los costos de cierre por sí solos pueden sumar miles a la factura, junto con los muebles y el mantenimiento y los impuestos a la propiedad.

Según el costo de la casa, la mayoría de las parejas en el programa han presupuestado pagar entre el 6 por ciento y el 10 por ciento de su pago inicial, una cantidad que también refleja lo que paga el estadounidense promedio. Si bien el porcentaje medio ha aumentado desde la crisis financiera, nunca ha alcanzado ni siquiera el 10 por ciento, según un análisis de 20 años de pagos iniciales realizado por ATTOM Data Solutions, una empresa de datos inmobiliarios y de propiedad. En el cuarto trimestre de 2020, el pago inicial medio fue del 7.7 por ciento del precio de venta medio.

Colin Moynahan, asesor financiero de Twenty Fifty Capital en Charleston, Carolina del Sur, dice que es mejor hacer un pago inicial mayor si es posible. Una buena regla general es ver cuánto tiempo vas a permanecer en la propiedad, dice Moynahan: si los compradores anticipan vivir allí durante 15 a 20 años, “donde tienen tiempo para sobrellevar los altibajos de lo real mercado inmobiliario, ahí es donde pueden salirse con la suya poniendo un 10 por ciento“, dijo. “Cualquier cosa menos del 10 por ciento es una tontería. Te costará al menos un 5 por ciento vender la propiedad“.

“Para el pago inicial, realmente quieren estar lo más cerca posible de la marca del 20 por ciento”, dice Moynahan. Especialmente, en un mercado inmobiliario en el que casi la mitad de las viviendas de EU se venden dentro de una semana de cotización, están ganando las ofertas en efectivo más grandes.

Netflix contra la vida real

Logan Murray, un planificador financiero y preparador de impuestos de Pocket Project , dice que teme que Matrimonio o hipoteca pueda ser perjudicial para los espectadores. “La famosa cita ‘La comparación es el ladrón de la alegría’ es relevante en este programa”, dice. “Hacen que parezca que la única forma de ser feliz es con la casa perfecta o la boda perfecta. Pero con cualquier cosa, debería haber un compromiso: ¿por qué no puede haber ambos? "

Porque Holmes o Miller tienen que ganar, por eso. El programa es tanto una competencia entre los dos como sobre los sueños y las prioridades de la pareja. Y hacen todo lo posible para revolver la olla y obtener la venta, con grandes descuentos en vendedores y dulces personalizados que compiten con electrodomésticos nuevos y costos de cierre compensados.

“Son programas como estos los que dejan a las parejas con expectativas poco realistas sobre lo que realmente cuestan las bodas”, dijo Kaleigh Northrup, un planificador de bodas en Kay Northrup Events. “No me malinterpretes, puedes tener una boda por 25 mil a $ 30 mil dólares... pero no se verán como las bodas que están siendo retratadas. En realidad, estas bodas cuestan más de 30 mil dólares“.

El esposo de Northrup, Jake, es un planificador financiero de Experience Your Wealth. Para pagar su boda en Santorini en 2019, sus padres ayudaron, pero aún así gastaron 20 mil dólares de su propio dinero.

“¿Podríamos tener un patrimonio neto más alto en este momento si pagáramos una casa en lugar de la boda? Claro, una casa genera valor líquido, mientras que una boda no “, dijo Jake Northrup. (Todavía no han dado el paso en una hipoteca). “Pero nuestro objetivo no es necesariamente maximizar nuestro patrimonio neto, nuestro objetivo es maximizar nuestra vida y nuestras experiencias juntos”.