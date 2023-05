El sector tecnológico impulsa a los mercados asiáticos

Un indicador de las acciones asiáticas estaba en camino de romper una racha de pérdidas de tres días, impulsada por el sector tecnológico, mientras que los futuros de acciones estadounidenses cayeron después de que las acciones de inteligencia artificial impulsaran un fuerte repunte en la sesión anterior.

Los índices de referencia aumentaron en Japón, Corea del Sur, India y Australia, y los de China continental borraron las caídas anteriores. El mercado de Hong Kong estuvo cerrado el viernes por un feriado público. Los futuros europeos añadieron un 0.1 por ciento.

El índice Topix de Japón subió un 0.1 por ciento.

subió un 0.1 por ciento. El Índice Compuesto de Shanghái de China subió un 0.4 por ciento.

subió un 0.4 por ciento. El índice S&P/ASX 200 de Australia subió un 0.2 por ciento.

Fue el segundo día de ganancias para las acciones de chips en la región luego de un pronóstico de ventas alcista de Nvidia Corp. el miércoles por la noche que encendió un frenético interés en la IA. Entre los movimientos notables en Asia, Screen Holdings Co. de Japón aumentó hasta un 9 por ciento, SK Hynix Inc. de Corea del Sur saltó un 6.8 por ciento y Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. avanzó un 4.6 por ciento.

El repunte de la IA continuó después de horas en los EU, cuando Marvell Technology Inc. proyectó que los ingresos de la tecnología para 2024 se duplicarán al menos con respecto al año anterior. Anteriormente, las acciones de Nvidia se dispararon un 24 %, lo que impulsó a la empresa a la cúspide de un valor de mercado de 1 billón de dólares.

Un indicador de la fortaleza del dólar cayó mientras los inversionistas continuaron analizando las señales de las conversaciones sobre el techo de la deuda de EU a medida que se acorta el tiempo para evitar un incumplimiento. Se dijo que los negociadores republicanos y de la Casa Blanca se estaban acercando a un acuerdo para aumentar el límite de la deuda y limitar el gasto federal durante dos años.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro cayeron fraccionalmente en las operaciones asiáticas después de aumentar considerablemente el jueves. Los rendimientos de los bonos del gobierno de Australia y Nueva Zelanda avanzaron a su paso.

Los rendimientos de las letras del Tesoro cuyo vencimiento está programado para principios del próximo mes estuvieron por debajo de los máximos recientes, pero aún muestran que los inversores exigen una prima sobre los valores que corren mayor riesgo de impago si el gobierno agota su capacidad de endeudamiento.

El yen se fortaleció ligeramente frente al dólar mientras se mantuvo cerca del nivel de 140. La moneda japonesa se ha depreciado en medio de las apuestas de que la Reserva Federal subirá las tasas en las próximas dos reuniones de política mientras que su contraparte en Tokio se apega a la política ultralaxa.

Los datos del viernes indicaron una desaceleración de la inflación en Tokio, lo que respalda las expectativas de una continua divergencia entre el Banco de Japón y la Reserva Federal. Esto mantiene a raya al yen y, a su vez, ayuda a las acciones japonesas.

“La debilidad del yen suele ser un viento de cola para Japón, pero con el tiempo, a menos que el BOJ continúe sin hacer nada, probablemente deberíamos esperar que el yen se fortalezca”, dijo Kieran Calder, jefe de investigación de acciones para Asia en Union Bancaire Privée en Singapur, en Bloomberg Televisión. “El punto óptimo para el yen es más alrededor de 125 que donde está ahora”.

La disputa por el techo de la deuda en Washington se suma a los riesgos evaluados por los funcionarios de la Fed mientras consideran pausar los aumentos de las tasas de interés. Las apuestas por otro aumento de un cuarto de punto dentro de las próximas dos reuniones de política se produjeron en medio de datos mixtos el jueves, incluido un PIB revisado más alto en el primer trimestre y menos solicitudes de desempleo de lo esperado.

“El mercado está tan obsesionado con la próxima dirección de las tasas en lugar de centrarse en que estamos tan cerca del tope del ciclo de tasas de interés”, dijo Jun Bei Liu, gerente de cartera de Tribeca Investment Partners, en Bloomberg Televisión. “En seis meses, realmente estaremos analizando el potencial de recortes de tasas”.

En otras partes de los mercados, el petróleo se mantuvo estable después de caer más del 3% el jueves, ya que Rusia sugirió que no era probable que la OPEP+ cambiara los niveles de producción en su próxima reunión.

El cobre y el mineral de hierro han alcanzado niveles clave esta semana, lo que ha hecho bajar el índice de materias primas de Bloomberg.