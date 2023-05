Fed asegura que la recesión se aleja de EU; Fenómeno del Niño podría ‘jugarle chueco’

El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, cree que la economía estadounidense puede sortear la recesión. Pero las probabilidades están en su contra, gracias a la banca, la política e incluso al clima.

En opinión de Powell, la fuerza de los mercados laborales estadounidenses que desafía la gravedad, que se muestra nuevamente en los datos de empleo publicados el viernes 5 de mayo, que mostraron un aumento extraordinario el mes pasado, está allanando el camino para un aterrizaje suave, incluso después de cinco puntos porcentuales de aumentos en las tasas de interés. en poco más de un año.

“Es posible que esta vez sea realmente diferente”, dijo el jefe de la Fed a los periodistas la semana pasada después de subir las tasas por décima vez consecutiva.

Aún así, un mercado laboral que sigue siendo demasiado caliente para manejar significa que la Fed tendrá que mantener las tasas más altas durante más tiempo para sofocar la inflación, la razón por la cual los riesgos de recesión son tan altos. Y para que el pronóstico de Powell se haga realidad, la economía de Estados Unidos tendrá que superar tres grandes obstáculos, todos apuntando a una recesión en la segunda mitad de este año.

Una crisis crediticia que se avecina: Impulsado por el impacto combinado del endurecimiento de la Reserva Federal y las quiebras bancarias, es probable que afecte especialmente a las pequeñas empresas y los bienes raíces comerciales.

Impulsado por el impacto combinado del endurecimiento de la Reserva Federal y las quiebras bancarias, es probable que afecte especialmente a las pequeñas empresas y los bienes raíces comerciales. Un punto muerto en el techo de la deuda en Washington: Llegando a un punto crítico en este momento, el enfrentamiento partidista amenaza con un período de intensa tensión financiera. Si el gobierno de Estados Unidos incumple, el golpe a la economía y los mercados podría igualar el colapso de 2008.

Llegando a un punto crítico en este momento, el enfrentamiento partidista amenaza con un período de intensa tensión financiera. Si el gobierno de Estados Unidos incumple, el golpe a la economía y los mercados podría igualar el colapso de 2008. Un comodín climático de El Niño: El sistema meteorológico está cobrando fuerza, amenazando con condiciones extremas en todo el mundo que interrumpirían el suministro de materias primas, impulsarían los precios al alza y mantendrían a la Reserva Federal centrada en la inflación.

Y si esta trifecta lleva a la economía a una recesión, es posible que Powell y sus colegas no puedan hacer mucho al respecto. Los recortes de tasas son la principal herramienta para combatir la recesión, pero es complicado para la Fed implementarlos cuando todavía está luchando para que la inflación vuelva a su objetivo.

El ajuste monetario más rápido en cuatro décadas siempre iba a tener un precio. La Fed ha subido las tasas de casi cero a más del 5 por ciento desde marzo del año pasado. En la historia reciente, el número de casos en los que ese tipo de política no condujo a la recesión es precisamente cero.

“No creo que haya un buen ejemplo de un ‘aterrizaje suave’ en las cinco o más décadas en que la Reserva Federal ha estado principalmente a cargo de la política macroeconómica, y no veo por qué la situación actual debería ser diferente”, dice James Galbraith, profesor de economía de la Universidad de Texas que en 1978 trabajó en la legislación que consagró el objetivo de pleno empleo de la Reserva Federal.

Sin accidente

La dinámica que conduce de tasas más altas a una economía en contracción es sencilla. A medida que aumentan los costos de endeudamiento y caen los precios de los activos, el gasto se ralentiza y las empresas eliminan puestos de trabajo. Para los bancos centrales, ese aumento del desempleo, y el consiguiente arrastre de los salarios, es el mecanismo que lleva la inflación de vuelta a la meta.

Las recesiones, en otras palabras, no son un efecto secundario accidental de los intentos de controlar la inflación. Ellos son el espectáculo principal. Es por eso que, incluso cuando la Fed recién comenzaba a subir las tasas el año pasado, Bloomberg Economics pronosticó una recesión en la segunda mitad de 2023.

Luego vino el susto bancario. La ola de quiebras que comenzó con Silicon Valley Bank no fue, en cierto sentido, una sorpresa. Nadie sabía exactamente qué se rompería cuando la Fed subiera, pero todos sospechaban que algo sucedería.

Sin embargo, si los funcionarios de la Fed pudieran elegir, probablemente no habrían elegido el colapso de los bancos regionales como su mecanismo preferido para lograr la desinflación.

Las quiebras bancarias amplifican el efecto de las tasas de interés más altas para frenar el crédito. Incluso el año pasado, la Encuesta de Oficiales de Préstamos Sénior, el barómetro preferido de la Fed, mostró que los estándares crediticios son cada vez más estrictos, y esa tendencia solo se acelerará después de SVB. Por lo general, las desaceleraciones de los préstamos siguen con un retraso después de que los bancos se vuelven cautelosos, una razón para identificar la desaceleración en la segunda mitad.

Es más, las tensiones en el sistema bancario tienden a crecer como una bola de nieve. Las primeras garantías de que SVB era un caso atípico extremo ahora parecen estar fuera de lugar, ya que el contagio se ha extendido. En conjunto, las quiebras bancarias en 2023 ya rivalizan con las de 2008 en términos de tamaño de activos.

En su conferencia de prensa, Powell calificó la resolución de First Republic, asumida por JPMorgan Chase & Co. la semana pasada, como un “paso importante para trazar una línea” en la crisis. La volatilidad en las acciones de otros prestamistas regionales desde entonces sugiere que la línea sigue siendo punteada.

¿Debacle del techo de la deuda?

Mientras tanto, en Washington, el enfrentamiento por el techo de la deuda está escalando hacia algo que parece más peligroso que los episodios anteriores.

La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, envió una advertencia contundente a los legisladores estadounidenses el 1 de mayo: la capacidad de su departamento para utilizar maniobras contables especiales para mantenerse dentro del límite de la deuda podría agotarse a principios de junio. El Tesoro ha estado esquivando y tejiendo para evitar el incumplimiento desde que alcanzó el límite legal actual de 31.4 billones de dólares en enero.

El presidente Joe Biden y el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, sostendrán conversaciones sobre el techo de la deuda el 9 de mayo, pero las expectativas de un avance son bajas. McCarthy ya impulsó un proyecto de ley republicano que impondría amplios recortes de gastos a cambio de elevar el techo, algo que los demócratas han rechazado.

En el mejor de los casos, habrá un período de mayor estrés en el mercado antes de un acuerdo. En el peor de los casos, el incumplimiento llevaría al sistema financiero mundial al abismo y a la economía estadounidense a una profunda recesión.

Si el crecimiento comienza a disminuir, la inflación pegajosa limitará el margen de respuesta de la Fed.

Con los precios subiendo mucho más rápido de lo que quiere la Fed, “no sería apropiado recortar las tasas y no las reduciremos”, dijo Powell a los periodistas la semana pasada. Traducción: si golpea la recesión, no espere que vayamos al rescate con un estímulo monetario.

Con un 5 por ciento en marzo, la tasa de inflación general de precios al consumidor ha caído abruptamente desde un pico superior al 9 por ciento el verano pasado. Pero esa fue la parte fácil, con cadenas de suministro desenredadas y la caída de los costos de energía haciendo el trabajo de la Fed por ellos. Las yardas más difíciles están por delante.

Bloomberg Economics prevé que el aumento de los salarios y el fin del impulso desinflacionario de los bienes y la energía dejarán la inflación subyacente estancada en torno al 4 por ciento a finales de este año. Y podría ser peor.

Entra El Niño y el clima influye en la situación económica de Estados Unidos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica proyecta un 62 por ciento de probabilidad de que se desarrolle un sistema de clima extremo entre mayo y julio, aumentando al 80 por ciento para el otoño. Un El Niño fuerte, como predicen algunos modelos, podría aumentar la inflación.

En ese escenario, las tormentas e inundaciones azotarán a California y el sur, perjudicando la producción de alimentos y energía. A nivel mundial, las sequías en partes de Asia y las fuertes lluvias en América del Sur y África afectaron las cosechas.

El Fondo Monetario Internacional dice que El Niño fuerte puede agregar 4 puntos porcentuales a la inflación de los precios de las materias primas. Agregue eso a la mezcla, y el espacio para los recortes de tasas de la Fed se reduce de pequeño a inexistente.

Por supuesto, es posible un aterrizaje suave, y algunas de las señales son favorables. En julio de 2022, el gobernador de la Fed, Christopher Waller, argumentó que un cambio en el mercado laboral, con la disminución de las vacantes pero el desempleo estable, podría generar una desinflación relativamente indolora. Desde entonces, las vacantes de hecho han disminuido mientras que las tasas de desempleo siguen siendo bajas.

Olivier Blanchard, economista del Instituto Peterson, tomó el lado opuesto en ese debate, y dice que todavía piensa que un mayor desempleo está en juego. Sin embargo, Blanchard reconoce que “si continuamos teniendo una disminución en las vacantes y ningún aumento en el desempleo durante un par de meses más, entonces Waller podría tener razón”.