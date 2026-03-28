Paquetes de hasta 6 mil 900 pesos en el Estadio Banorte: ¿Cuánto cuesta tomar en el México vs. Portugal?

Además de bebidas, los aficionados podrán disfrutar de comida rápida, mexicana y postres durante el partido México vs. Portugal. (Foto: Imagen generada con IA Gemini/Unsplash)

¡Es hoy, es hoy! El juego de México vs. Portugal está a punto de comenzar. El encuentro es más que un partido amistoso: marca la reapertura del recién renovado Estadio Banorte (antes Estadio Azteca).

Además de contar con nuevas zonas exclusivas, instalación de luces LED y un sistema de sonido actualizado, el Estadio Ciudad de México —nombre que llevará durante el Mundial 2026— tiene una carta especial de comida y bebida.

Los alimentos disponibles forman parte de la gastronomía mexicana, como los tacos al pastor y la cochinita pibil, pero ¿qué sería ir al estadio sin echarse una ‘chela’ o un refresco?

La carta de bebidas también es amplia e incluye opciones con y sin alcohol, las cuales se pueden adquirir por paquete. No obstante, tendrás que ‘romper tu cochinito’, ya que los precios son más elevados de lo habitual.

‘Chelas’ de más de 100 pesos: ¿Cuáles son los precios de las bebidas en el Estadio Banorte?

Entre las bebidas hay opciones para toda la familia, como azulitos sin alcohol, aguas minerales, tónicas y naturales, además de refrescos de distintos sabores y jugos.

Para quienes quieran cerveza, hay alternativas como vasos con dos latas, ya sea naturales o acompañadas de un vaso michelado, el cual tiene un costo adicional de 80 pesos, de acuerdo con información compartida por ESPN.

Los precios de esta sección van de los 120 pesos por el azulito sin alcohol a los 190 pesos por la cerveza; sin embargo, si se pide como michelada, alcanza un precio total de 270 pesos.

Los refrescos se pueden pedir solos o en paquete de seis piezas; en este caso, el costo es de 360 pesos. Las cervezas también se pueden ordenar de la misma forma, con un precio total de 600 pesos, es decir, 100 pesos por lata.

El Estadio Banorte fue remodelado para cumplir con estándares de FIFA (Foto: Cuartoscuro).

Durante el encuentro de México vs. Portugal en el Estadio Banorte, también hay opciones premium, como botellas de ron, tequila, whisky y ginebra, con precios que van de los mil 200 pesos —por opciones como Bacardí Carta Blanca— a los 2 mil 800 pesos —como el whisky Johnnie Walker Black Label—.

Estas se pueden comprar por pieza o en paquete. Los paquetes incluyen tres botellas de 750 mililitros a elección, ocho refrescos y hielo suficiente para la preparación de los tragos, de acuerdo con el menú compartido por ESPN.

Los paquetes se dividen en tres categorías: Origen, Reserva y Platino, en las cuales lo único que cambia son las marcas. El precio de cada uno es el siguiente:

Origen : 4 mil 200 pesos

: 4 mil 200 pesos Reserva : 5 mil 300 pesos

: 5 mil 300 pesos Platino: 6 mil 900 pesos

Entre las novedades, los aficionados podrán ordenar ‘chelas’ desde su celular dentro del Estadio Banorte, así como otras bebidas y alimentos.

¿Qué hay de comer en el Estadio Banorte?

Las bebidas pueden acompañarse con distintos alimentos, que van desde burritos, esquites y machetes hasta opciones de comida rápida como hamburguesas.

Los precios de la comida mexicana van de los 110 pesos por los esquites tradicionales a los 250 pesos por los machetes. Además, los tacos se pueden comprar desde 150 pesos por tres piezas.

Tacos de cochinita: 150 pesos

Tacos campechanos (3 piezas): 150 pesos

Tacos de arrachera (2 piezas): 200 pesos

Taco al pastor: 230 pesos

Taco de bistec: 230 pesos

Esquite tradicional: 110 pesos

Tostiesquite: 140 pesos

Burrito de pastor o de res: 230 pesos

Los tacos de pastor en el Estadio Banorte tiene un precio de 230 pesos, por unidad. (Foto: Unsplash)

Entre las opciones internacionales hay algunas premium, como el sándwich de ribeye por 220 pesos, y alternativas más convencionales como el hot dog por 180 pesos, Subway italiano o de pechuga de pavo por 160 pesos, y pizzas desde 130 pesos.

Entre los postres se pueden encontrar marquesitas, galletas y smoothies, con un precio promedio de 120 pesos.

Sin dinero en efectivo: ¿Cómo se compra en el Estadio Banorte?

Si deseas comprar alimentos, bebidas o mercancía, debes considerar que no habrá posibilidad de pagar en efectivo, ya que todo funcionará mediante el sistema cashless.

Esto significa que solo se aceptarán pagos con tarjetas de débito o crédito, sin importar la institución bancaria. Si no cuentas con una, puedes adquirir una tarjeta de prepago en el estadio.

Una vez que la tengas, podrás recargarla para realizar compras dentro del Coloso de Santa Úrsula. Si al finalizar el encuentro te sobra dinero, tienes dos opciones: guardarlo para un próximo evento o usar la tarjeta en establecimientos participantes.