¿Para qué sirve comer piña en ayunas?

¿Solo es para la niña? La piña es una fruta consumida en el desayuno (y a cualquier hora) como un alimento para ‘picar’ o para acompañar diferentes recetas, para poner un par de ejemplos, tenemos los tacos al pastor o la cochinita pibil.

Esta especie de origen vegetal, donde incluso vive un personaje de caricaturas debajo del mar, contiene diferentes vitaminas y minerales, los cuales generan un efecto positivo en el cuerpo.

Pero vamos poco a poco, es un fruto tropical perenne y su nombre científico es Ananas Comosus L, pertenece a las monocotiledóneas y a la familia ‘Bromeliaceae’, donde encontramos plantas como las bromelia y las guzmanias.

Sin embargo, en algunos alimentos, como la papaya, se tiene por costumbre el consumirlos en ayunas por sus posibles beneficios, pero, ¿qué pasa en este caso?

El agua de piña contiene manganeso, hierro, magnesio, zinc, potasio y antioxidantes. (Foto: Especial El Financiero)

¿La piña es mejor en ayunas?

¿Cuántas veces escuchaste que es bueno para tu salud consumir un vaso de agua en ayunas? Se tiene la costumbre de comer ciertos platillos como primera comida del día, antes del desayuno, pero, ¿para la piña sirve de algo?

Aunque se tenga la idea acerca de comer piña en ayunas tiene diferentes efectos positivos para la salud del cuerpo, la verdad es que no importa si los comes antes o después, no se modifica el resultado de los mismos en el organismo, siempre y cuando estés saludable y no presentas alguna enfermedad.

“Para la persona promedio sana sin ninguna condición médica específica, el orden en que se consumen los alimentos no afecta la forma en que se absorben los nutrientes”, explicó la nutrióloga Elizabeth Shaw, para el portal Eating Well, además agregó que las personas tienen la libertad de comer cualquier fruta sin importar la hora del día.

Así que ya sabes, si se te antojo una ‘piñita’ antes del desayuno, después de la comida o en la cena puedes hacerlo, no te hace daño y los nutrientes se aprovecha igual y así se crea el hábito de consumir alimentos de origen natural con antioxidantes y vitamina C.

La piña se consume en agua, acompañada de jengibre. (Foto: Shutterstock)

¿Qué beneficios tiene comer piña?

Esta fruta, así se coma en trozos o en jugo de piña (o agua fresca) tiene diferentes beneficios para el cuerpo humano, aquí te dejamos un listado.

Tiene antioxidantes

Healthline atribuye una cierta cantidad de antioxidantes a la especie de origen vegetal, los cuales están vinculados con el combate a los radicales libres que ocasionan el envejecimiento celular, vinculado con distintas enfermedades crónicas, entre ellas destacan las siguientes.

Cáncer.

Artritis.

Enfisema.

Enfermedad de Parkinson.

Inflamación muscular.

Alivia la indigestión

El agua de piña (y la fruta en general) ayuda para combatir problemas estomacales relacionados con una mala digestión de los alimentos.

El medio citado anteriormente asegura que contiene fibra, la cual no se puede digerir en el sistema digestivo y ayuda con el paso de la comida por los intestinos, aliviando la sensación de pesadez, los gases y la inflamación.

Mejora la función del sistema inmunológico

La piña tiene distintas vitaminas que ayudan al cuerpo, entre ellos, el reforzamiento del sistema inmunológico.

Según Healthline estas mismas sustancias también disminuyen el riesgo de alguna infección bacteriana o viral, sin embargo, piden no sustituir por tratamientos médicos si se tiene alguna enfermedad.

El jugo de piña mantiene las vitaminas y minerales presentes en la fruta (Foto: Especial El Financiero)

Contiene vitaminas y minerales

La Fundación Española de Nutrición enlistó las vitaminas y minerales que contiene cualquier receta con piña, desde los tacos al pastor hasta un jugo de piña. Este es el listado junto a sus respectivos beneficios basados en lo publicado por Medline Plus.

Calcio : Desarrolla huesos fuertes, ayuda a la coagulación de la sangre, motiva la contracción muscular y un ritmo cardiaco regulado.

: Desarrolla huesos fuertes, ayuda a la coagulación de la sangre, motiva la contracción muscular y un ritmo cardiaco regulado. Hierro : Produce proteínas y hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno en la sangre.

: Produce proteínas y hemoglobina, que se encarga del transporte de oxígeno en la sangre. Yodo : Transforma los alimentos en energía.

: Transforma los alimentos en energía. Magnesio : Refuerza el sistema inmunológico y ayuda a la regulación de los latidos del corazón.

: Refuerza el sistema inmunológico y ayuda a la regulación de los latidos del corazón. Zinc : Refuerza el sistema inmune y participa en el crecimiento y división de las células.

: Refuerza el sistema inmune y participa en el crecimiento y división de las células. Sodio : Controla la presión arterial.

: Controla la presión arterial. Potasio : Permite que los nutrientes se absorban en las células y contrarresta los efectos nocivos del sodio en la presión arterial.

: Permite que los nutrientes se absorban en las células y contrarresta los efectos nocivos del sodio en la presión arterial. Fósforo : Ayuda al funcionamiento de los riñones, apoya a la formación y reparación de huesos.

: Ayuda al funcionamiento de los riñones, apoya a la formación y reparación de huesos. Selenio : Motiva la producción de enzimas y previene el daño celular.

: Motiva la producción de enzimas y previene el daño celular. Vitamina A : Mantiene sanos los tejidos óseos y blandos del cuerpo, beneficia a la vista gracias a que produce los pigmentos dentro de la retina.

: Mantiene sanos los tejidos óseos y blandos del cuerpo, beneficia a la vista gracias a que produce los pigmentos dentro de la retina. Vitamina B : Ayuda a absorber el calcio y mantener los huesos fuertes, además permite una mejor movilidad de los músculos.

: Ayuda a absorber el calcio y mantener los huesos fuertes, además permite una mejor movilidad de los músculos. Vitamina C : Forma colágeno, acelera la cicatrización de las heridas y ayuda en la absorción de hierro.

: Forma colágeno, acelera la cicatrización de las heridas y ayuda en la absorción de hierro. Vitamina D : Ayuda en la absorción de calcio, mantiene músculos sanos y apoya en el combate a bacterias y virus.

: Ayuda en la absorción de calcio, mantiene músculos sanos y apoya en el combate a bacterias y virus. Vitamina E: Mantiene las funciones correctas del sistema inmunitario, protege los órganos del daño, ayuda a formar los glóbulos rojos y ensancha los vasos sanguíneos para evitar la formación y obstrucción por coágulos.