¿Cuál es la cerveza que te hace menos daño?

¿Esa ‘chelita’ puede ser saludable? Aunque en exceso causa daños a diversos órganos como los riñones o el hígado, la cerveza también ha sido estudiada por posibles beneficios y en ciertas versiones se han encontrado algunas con propiedades más amables con tu organismo.

Esta bebida alcohólica se elabora mediante la fermentación de cereales como la cebada, pero no es esencial ni considerada sana para todas las personas, por ejemplo, existen grupos que no deben consumirla.

En un listado de bebidas más o menos saludables de Harvard T.H. Chan School of Public Health, las bebidas alcohólicas en general están en un punto intermedio: se aconseja limitarse, al igual que los jugos de fruta, la leche y las que contienen edulcorantes: “El alcohol con moderación puede ser saludable para algunas personas, pero no para todas”.

En contraste, en esa clasificación las únicas consideradas sanas son el agua (la única indispensable para el cuerpo), el té y el café; mientras que se recomienda evitar las bebidas azucaradas, energéticas y deportivas.

Es decir, tomarte una cerveza puede ser menos dañino para tu organismo que un refresco, por ejemplo.

Cabe aclarar que, más allá del tipo, la cerveza menos dañina sería la que se toma con moderación, pero vamos a lo que te interesa: ¿cuál elegir?

El consumo moderado de la cerveza también puede tener efectos en la salud. (Foto: Shutterstock)

¿Qué tipo de cerveza es la más sana?

De acuerdo con Cleveland Clinic, el alcohol tiene poco o ningún valor nutricional, sin embargo, algunas bebidas son mejores que otras por su contenido de calorías, azúcar y el efecto de la resaca.

La dietista Julia Zumpano detalló al sitio de Cleveland que el alcohol es una sustancia tóxica y adictiva que puede provocar daños al cuerpo: “Nadie recomendaría empezar a beber alcohol para mejorar la salud. Puede tener efectos adversos en el hígado, el corazón, el cerebro, el intestino y más”.

Pero la experta precisa que, si vas a beber, busques algunas opciones con ciertas características, para aminorar los daños que podría causar, ya que si bien una sola cerveza de vez en cuando no hace la gran diferencia, la mayoría de la gente bebe más que esa lata ocasional.

El consumo excesivo de cerveza afecta a varios órganos. (Foto: Especial)

Cerveza light

En el caso de las cervezas, Zumpano sugiere tomar esta versión ligera para minimizar el contenido de calorías y carbohidratos, lo cual promueve el aumento de peso.

Una ‘cheve’ light tiene solo entre 50 y 100 calorías, en contraste con una regular que tiene alrededor de 150 o el estilo IPA, que se acerca a las 300. “Si solo bebes una cerveza, la diferencia entre light y normal no significa mucho”, dice Cleveland.

Healthline coincide: “en comparación con la cerveza estándar, la cerveza light contiene una cantidad similar de vitaminas y minerales, pero algo menos de calorías y menos alcohol. Esto hace que la cerveza light sea una mejor opción si estás decidiendo entre las dos”.

La cerveza tiene pocos nutrientes. (Foto: Shutterstock).

La nutrióloga Lisa Richards comenta a Eat this, not that que más allá de las calorías, el alcohol hace subir de peso por la manera en que se procesa:

El cuerpo metaboliza el alcohol para obtener energía. Esto causa que las calorías de otras fuentes se almacenen como grasa. “Este aumento de peso generalmente se debe a las malas decisiones dietéticas que se toman al mismo tiempo que se bebe alcohol”.

Se le conoce como panza chelera al aumento de grasa abdominal en personas que beben mucha cerveza de forma frecuente. (Foto: Shutterstock).

Cerveza con lúpulo

Una investigación publicada en Oxford University Press en 2017 encontró resultados previos prometedores de la cerveza con lúpulo, aunque eran estudios en ratones, faltan más estudios en humanos.

Según su estudio, la acumulación de grasa en el hígado por alcohol podría ser menor en un consumo de cerveza con lúpulo.

El hígado puede sufrir consecuencias por el consumo de la cerveza. (Foto: Especial)

¿Cerveza sin gluten?

Richards detalla que el gluten y otros alérgenos (como el trigo) en las cervezas pueden causar problemas en la salud intestinal para cualquier persona con sensibilidad a estos compuestos.

A su parecer, en general son más sanas las que no tienen gluten: arroz, mijo, sorgo o maíz, entre otros, ya que pueden ser aún más ligeras.

“Optar por cervezas ligeras tanto en color como en calorías puede ayudar a garantizar que se está bebiendo una forma más pura de la bebida”, dice la especialista Trista Best a Eat this, not that.

¿Clara u oscura?

Si bien una cerveza no se divide en clara u oscura, sino en incontables estilos que le dan sabor y propiedades, en la salud, la cuestión de tomar cerveza clara u oscura puede verse así:

La clara tiende a tener menos calorías y te da menos resaca : Healthline explica que las cervezas lager , usualmente claras , se encuentran entre las que tienen menos calorías , hay marcas que solo tienen 55, seguidas de las ale que inician desde las 75 calorías.

: explica que las cervezas , usualmente , se encuentran entre las que , hay marcas que solo tienen 55, seguidas de las que inician desde las 75 calorías. La oscura tiene más antioxidantes y te da más resaca: En Web MD, John D. Folts, profesor de la Universidad de Wisconsin, explicó que la cerveza oscura contiene mayor cantidad de flavonoides, la cual tiene propiedades antioxidantes que previenen el estrés oxidativo, causa de varias enfermedades.

El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) detalla que las bebidas alcohólicas de color oscuro tienen niveles más altos de congéneres que las claras, por lo que te puede dar una peor cruda, así que es posible que tengas menos resaca con una ‘cheve’ clara, aunque emborracharte no va a ser sano.

Hay bebidas alcohólicas que dan más 'cruda' que otras. (Foto: Especial).

¿Cuánta cerveza puedes tomar?

Para Zumpano, “en general, es más importante la cantidad que bebes que el tipo de alcohol que eliges”.

Healthline menciona que aunque un consumo de cerveza ligero a moderado puede relacionarse con menor riesgo de enfermedades cardiacas, un mejor control del azúcar en sangre, huesos más fuertes y un menor riesgo de demencia, el exceso tiene un efecto opuesto y hasta se asocia con muerte prematura.

Tomar demasiado alcohol puede tener consecuencias como aumento de peso. (Foto: Shutterstock).

¿Pero qué es exceso? El National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA) considera que estas porciones son demasiado, se refieren a una cerveza de 355 mililitros con alrededor de un 5% de alcohol por volumen (alc/vol):

Mujeres: 4 o más bebidas cualquier día u 8 o más a la semana.

u 8 o más a la semana. Hombres: 5 o más bebidas cualquier día o 15 o más a la semana.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma: “Cuando se trata del consumo de alcohol, no existe una cantidad segura que no afecte la salud”.

Sin embargo, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España sugiere estas cantidades como una dosis más o menos segura: