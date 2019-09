El ‘edadismo’ en el trabajo no tiene sentido comercial

Has visto la última lista global de los principales 60 emprendedores mayores de 60 años? ¿Sabes algo de los mejores novelistas mayores de 50 años? ¿O del ganador del premio científico a mayores? ¿No? Eso no es muy sorprendente. Estas categorías casi no existen.

Sin embargo, si deseas conocer a 30 empresarios menores de 30 años, no tienes que buscar más allá de Forbes y su lista anual de jóvenes pioneros. Para los 40 empresarios menores de 40 años, lee Fortune. Las listas de los mejores novelistas jóvenes han existido durante más de 30 años. Los premios para los jóvenes científicos son distribuidos por todos, desde Google hasta la Unión Europea.

Está bien reconocer los logros juveniles. Los jóvenes, quienes comienzan su vida laboral en la economía “gig” cargados con una deuda estudiantil explosiva y con alquileres cada vez más altos, necesitan toda la ayuda que les podemos dar. Debemos inspirarlos para que logren sus metas y sus éxitos deben celebrarse. Pero lo mismo debería aplicarse a las personas mayores.

Por un lado, se espera que los empleados mayores sigan cojeando a diario a sus trabajos a medida que se desvanecen las generosas pensiones de las empresas y aumenta la edad de jubilación junto con su esperanza de vida. Además, si los trabajadores mayores de 50 años no retienen un empleo remunerado, la OCDE calcula que el número de personas que necesitarán ser apoyados podría aumentar aproximadamente 40 por ciento en los países ricos entre ahora y 2050. Los efectos sobre el nivel de vida y las finanzas públicas serían sombríos. Por lo tanto, tiene mucho sentido reconocer a este cohorte gris y darles algo a lo que sus integrantes pueden aspirar.

A menudo, esta responsabilidad de reconocer a los empleados mayores cae sobre el Estado y los resultados, me temo, son mixtos. Como residente de Londres, puedo esperar un pase de autobús gratuito una vez que cumpla 60 años, lo cual es excelente. En lugares como mi Australia natal, cumplir 50 años trae un regalo de cumpleaños gubernamental mucho menos alentador: un paquete en el correo con una prueba gratuita para cáncer de colon. Prefiero una mención en la lista de emprendedores de Forbes cualquier día.

Tengo que admitir que siempre pensé que el emprendimiento era un sector dominado por los jóvenes. No lo es. De hecho, las personas mayores han estado comenzando nuevos negocios a un ritmo más alto que los veinte y treintañeros en EU durante años. Y tienden a ser más exitosos, incluso en el sector tecnológico. Un estudio extenso realizado el año pasado en EU mostró que, entre las nuevas compañías tecnológicas de más rápido crecimiento, el fundador promedio tenía 45 años cuando se lanzaron. Las probabilidades de un gran éxito eran casi el doble para un empresario de 50 años que para un empresario de 30 años. Sin embargo, ¿quién recibe una porción desproporcionada de capital de riesgo? Los jóvenes.

Esto podría ser una decisión inteligente: las personas más jóvenes suelen ser más pobres, por lo que los inversores podrían favorecerlos con la esperanza de obtener una mayor participación en su negocio. O podría ser que los inversores han sido influenciados por esas listas de Forbes y el mito del genio del joven fundador. Dicho de otra manera, han caído en el edadismo.

Han pasado sólo 12 años desde que el director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, dijo en un evento en la Universidad de Stanford que “los jóvenes son simplemente más inteligentes”. Tenía 22 años en ese momento, pero aun así. Imagina si reemplazaras la palabra “jóvenes” en esa oración con “personas de raza blanca” u “hombres”.

El edadismo es doblemente molesto considerando el estado actual de las personas mayores de 60 años. Tienen un nivel de educación más alto que sus antepasados y son considerablemente más perdurables. Un estadounidense de 65 años tiene el mismo riesgo de enfermarse horriblemente o morir que alguien de unos cincuenta años hace una generación. Los trabajadores mayores pueden ser más caros, pero los expertos dicen que superan a los más jóvenes en casi todas las medidas de desempeño laboral. Son más conscientes, menos ausentes y tienen mejores habilidades sociales.

Además se quedan en las empresas. Los trabajadores estadounidenses en el grupo de edad de 55 a 64 años permanecen en la misma compañía más del triple del tiempo que los que tienen entre 25 y 34 años. Por lo tanto, es un error pensar que la inversión en los jóvenes se compensará con una tenencia más larga.

Sin embargo, las empresas que se jactan de su compromiso con la diversidad reservan becas internas y otras oportunidades para impulsar las carreras de los jóvenes. O llenan las secciones de carreras en sus sitios web con imágenes de jóvenes brillantes que transmiten un mensaje inconfundible sobre la edad preferida de los empleados.

Esto necesita cambiar. Encontrar formas de mantener feliz a las personas mayores empleadas durante más tiempo ayuda a todos, no solamente a aquellos que han descubierto que envejecer es lo único que, con suerte, nos sucede a todos.