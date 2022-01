Reebok x Cardi B: la colección de sneakers y ropa inspirada en Nueva York

La rapera estadounidense Cardi B anunció una nueva colección de sneakers y ropa en colaboración con Reebok, la marca deportiva.

Al respecto de la colección Reebok x Cardi B, la cantante comentó que lo que le gusta de ella es que tiene artículos que pueden combinarse y crear looks completos de pies a cabeza. También consideró que todas las piezas son cómodas y lucen bien en cualquier tipo de cuerpo.

Esta colección cápsula se llama ‘Let Me Be... In My World Nighttime’ y está inspirada en la vida nocturna de la ciudad de Nueva York, según Reebok.

Son piezas de edición limitada, entre las que se encuentran diversos sneakers en tonos metálicos en colores negro, plata, azul, verde menta y dorado. Además, la colección incluye batas, así como ropa deportiva coordinada en crop tops y pantalones deportivos.

Los precios de los tenis van desde los 50 hasta los 110 dólares, todos disponibles en el sitio de Reebok, en la versión de Estados Unidos.

Esta nueva colección de Cardi B aún no se encuentra en la plataforma de México, sin embargo, sí aparecen artículos de la colaboración pasada con Reebok.

Las piezas de la rapera con la marca deportiva tienen siluetas holgadas, mangas extragrandes, mientras que la parte de la cintura es más ceñida.

Además, la colección ofrece diversos tamaños para que todas las personas puedan vestirla, sin importar su talla, según Reebok.

La intérprete de ‘Up’, ‘WAP’ y ‘I like it’ aseguró que no tiene una prenda favorita de esta colaboración, pues todas las piezas son diferentes. “No eliges cuál es tu hijo favorito. Todas estas piezas son mis hijos”, apuntó en un audio compartido por la marca deportiva.