Rectora Lilia Cedillo propone mejoras para docentes hora clase; representan 70% de la planta activa de la BUAP

Las propuestas para mejorar las condiciones laborales serán sometidas a consideración del Consejo Universitario de la BUAP.

La rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), Lilia Cedillo Ramírez, anunció que presentará al Consejo Universitario un paquete de mejoras laborales para los profesores hora clase, quienes representan el 70 por ciento de la planta académica activa de la institución.

La propuesta incluye un incremento de 10 por ciento al tabulador por hora, mantener el bono que recibe este personal y ampliar sus posibilidades de participación en los órganos de decisión universitarios.

En conferencia de prensa, la rectora Cedillo explicó que las medidas surgieron tras escuchar a los docentes durante la discusión sobre la reforma al sistema de pensiones y jubilaciones, y a petición de la Asociación Sindical de Personal Académico de la BUAP (ASPABUAP).

“Es un justo reconocimiento a la labor que ellos desempeñan en el día a día”, expresó.

El paquete contempla que cualquier profesor hora clase pueda ser candidato y electo como consejero de unidad, de docencia, de investigación, de cultura o del Consejo Universitario, máximo órgano de gobierno de la institución.

También plantea que estos docentes puedan ocupar las secretarías académica, de investigación y estudios de posgrado, y administrativa, así como incorporarse a cuerpos académicos que comparten líneas de investigación y docencia.

Lilia Cedillo anunció, además, que se someterá a consulta de los profesores hora clase un reglamento elaborado por la Vicerrectoría de Docencia para regular la asignación de carga académica y horarios.

Como parte de las medidas, propuso que las profesoras hora clase con hijos menores de 12 años tengan prioridad para elegir su horario laboral.

La rectora señaló que el paquete será sometido a la aprobación del Consejo Universitario.

Durante el mismo mensaje, Cedillo Ramírez informó que se pospondrá la consulta sobre la reforma de pensiones para ampliar el padrón e incluir a todo el personal académico activo, más allá de quienes pertenecen a la ASPABUAP. La nueva fecha se ajustará a los plazos legales, indicó.