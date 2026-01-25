Condenan a hombre a ocho años de prisión por atropellar a religiosos en Guadalajara

Un hombre, que robó y atropelló a una multitud en Guadalajara, fue sentenciado a ocho años de prisión

Fue declarado culpable en un proceso abreviado, el hombre que robó una camioneta, y en su escape atropelló a varias personas que se encontraban en un evento católico afuera de la Catedral de Guadalajara, Jalisco.

Se trata de Sergio Arturo, a quien se acreditó su responsabilidad en los delitos de robo calificado, daños en las cosas y lesiones, por hechos ocurridos el 26 de octubre de 2024; se validaron las pruebas ministeriales que presentó el área de Litigación y Seguimiento en el proceso, y el acusado reconoció su responsabilidad en ellos.

Su sentencia se impuso bajo un procedimiento abreviado. El responsable fue condenado a ocho años y 10 meses de prisión, además de pagar 197 mil 667 pesos como multa y reparación del daño por distintos conceptos a las seis personas que atropelló, es el caso de daño psicológico, daños a vehículos y gastos médicos.

Atropella a multitud cuando intentaba huir en Guadalajara

El atropellamiento masivo tuvo lugar durante un evento religioso, convocado por asociaciones católicas, y el Arzobispado de Guadalajara, a la cual acudieron cientos de familias con niños y personas de la tercera edad. Cuando estaban por comenzar la oración con el obispo de la ciudad fueron arrollados por una camioneta modelo reciente.

Debido al incidente, se registró una fuerte movilización policiaca y de cuerpos de auxilio sobre el paso peatonal del Paseo Fray Antonio Alcalde.

El vehículo fue robado con violencia cerca del Mercado Corona, a unas calles del percance, y al escapar, el conductor circuló por el área peatonal de las calles Morelos y Zaragoza, entró por un andador y circuló por zonas peatonales del primer cuadro de Guadalajara, y en su intento de llegar a una avenida de circulación vehicular atropelló a varias personas.

Sergio Arturo bajado por los religiosos que se encontraban en el punto, lo sacaron de una camioneta General Motors, Acadia, de color negro, modelo 2010, en la que también iba un menor de edad, hijo de los dueños del vehículo, quienes lo iban siguiendo corriendo pie tierra.

El sujeto se encontraba bajo los influjos de las drogas, en su trayecto causó daños a un vehículo Dodge Attitude de color blanco, con el que se impactó de lleno, y luego se metió por el andador y causó destrozos a puestos de periódicos y a algunos comercios.

De entre los lesionados, se cuenta a una mujer de 18 años, que resultó con una lesión en la pierna izquierda, y una fractura de fémur; a otra, de aproximados 48 años, le ocasionó una fractura de rótula izquierda y esguince en cervicales. Un hombre fue sacado de debajo de la camioneta y presentaba diversas lesiones al haber sido arrastrado.