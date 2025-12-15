‘Milagro’ en el Pico de Orizaba: Rescatan a 12 alpinistas que habían desaparecido; hay 2 heridos

Puebla.- Doce alpinistas -que se perdieron en el volcán Citlaltépetl o el Pico de Orizaba- fueron rescatados con lesiones menores tras labores de búsqueda que realizaron de forma conjunta la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, la Guardia Nacional, Cruz Roja y Policía Forestal.

La propia Cruz Roja del Estado de México detalló que finalmente los alpinistas, originarios de San Luis Potosí, fueron rescatados ilesos y sólo dos presentaban heridas menores.

El secretario de Seguridad en Puebla, Francisco Sánchez González, indicó que hasta las 10 horas de este día, una docena de alpinistas se mantenían en calidad de extraviados, por lo que se realizaron acciones para su búsqueda, con el apoyo de los helicópteros con los que cuenta la administración estatal.

¿Qué sabemos de la desaparición de los 12 alpinistas en el volcán Citlaltépetl?

Gracias a un guía local de la zona de Tlachichuca, las personas fueron encontradas y fue confirmado por Cruz Roja del Estado de México. Su equipo de Alta Montaña llevó a cabo maniobras de rescate y descenso en el glaciar del Citlaltépetl, para auxiliar a una paciente que requería traslado al sufrir una fractura.

Asimismo, realizaron la valoración prehospitalaria de cinco personas más, quienes no presentaron lesiones de gravedad.

“Expresamos nuestro reconocimiento a la labor de nuestros compañeros de la delegación local de Cruz Roja Amecameca, su preparación, profesionalismo y valentía: salvan vidas”, destacaron en sus redes sociales.

De igual forma destacaron que la Secretaría de Gobernación (Segob) y Protección Civil (PC) del Estado de Puebla no requirieron intervenir en el operativo, el cual fue cubierto en su totalidad por los rescatistas mexiquenses.

Al momento aún se están implementando las labores para concretar el descenso y rescate de las personas; sólo dos mujeres presentaron problemas de salud, pero no ponen en peligro su vida.

De manera extraoficial se informa que el grupo perdió la orientación durante el descenso debido a las malas condiciones climáticas y el desconocimiento de la ruta.