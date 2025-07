Nos unimos para atender, hoy estamos aquí para apoyar a Cuajinicuilapa y a la Costa Chica: Evelyn Salgado

“Unidos somos más fuertes; cuando hay un problema, cuando está la adversidad, aquí no hay colores, no hay partidos, no hay que gobierno estatal, municipal, federal, aquí todas y todos somos uno. Nos unimos para luchar, para apoyar, y hoy estamos aquí, como lo que somos, una gran familia y un gran equipo de trabajo, para apoyar al pueblo de Cuajinicuilapa y al pueblo de la Costa Chica”, expresó la gobernadora Evelyn Salgado Pineda durante su visita al municipio de Cuajinicuilapa en el marco de la realización del Tianguis del Bienestar.

En compañía de la subsecretaria de Construcción de Paz, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Rocío Bárcena Molina, la gobernadora del estado expresó su solidaridad y apoyo incondicional a esta región de la entidad, enfatizando que seguirán en esta ruta para brindar la atención necesaria a quienes resultaron afectados por el paso del huracán Erick.

Durante su mensaje a los pobladores, la gobernadora reconoció la respuesta preventiva que tuvieron ante la llegada de este fenómeno y los invitó a que continúen trabajando en la cultura de la Protección Civil y la Prevención, ante la actual temporada de lluvias y huracanes. “Son historia, raíz y cultura viva, que por supuesto, que son fuente de identidad de nosotros como guerrerenses. Nos da mucho orgullo estar aquí con ustedes, en este lugar de cultura ancestral, de raíces firmes y muy resistentes”, dijo.

En este contexto, agradeció el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien de manera incondicional ha demostrado su ayuda, prueba de ello es la realización del Tianguis del Bienestar, en donde de manera directa y sin intermediarios, se entregan bienes e insumos a la población que más lo requiere.

En su participación, Bárcena Molina expresó su reconocimiento a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda por todo el trabajo coordinado a favor de la población. También enfatizó que gracias a esta estrategia impulsada desde el gobierno federal, la población tiene acceso a insumos básicos, en una dinámica en la que, se le devuelve al pueblo lo robado a través de los decomisos que se llevan a cabo en las aduanas.

Por ello, reiteró que se trata de un trabajo coordinado, en donde se unen esfuerzos para apoyar a la población.

En tanto que, el alcalde de Cuajinicuilapa, Hidelberto Salinas Mariche, agradeció todo el apoyo de la gobernadora y de las distintas corporaciones, quienes han ayudado en diversas tareas, como la limpieza del municipio y la atención a todos los espacios que resultaron dañados. También pidió el apoyo para continuar con las tareas de atención en temas como el retiro de árboles y otros elementos que pudieran generar un riesgo en la presente temporada de lluvias.

Enseguida, la gobernadora y la subsecretaria de Gobernación, encabezaron la entrega de los diversos apoyos.

Asistieron a este evento, el secretario de Bienestar, Pablo André Gordillo Ontiveros; el secretario de Educación Guerrero, Ricardo Castillo Peña;

el delegado de los programas federales para el Bienestar en Guerrero, Iván Hernández Díaz; el comandante de la Novena Región Militar, Ernesto José Zapata Pérez; el comandante de la Octava Región Naval, Ramiro Lobato Camacho; el comandante del 25 Batallón de la Guardia Nacional, Oscar Alfonso Zenteno Villagómez; la representante del SAT, Magdalena Mendoza Gil; el representante de Aduanas, Adrián Mendoza, entre otros.