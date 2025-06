Rescatan a 75 animales de vida silvestre en Veracruz; estaban hacinados y sin alimento

Tigres, panteras, jaguares, entre otros 75 animales de vida silvestre fueron rescatados por personal de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), en Tihuatlán, al norte de Veracruz.

De acuerdo con las autoridades, los animales se encontraban en la Unidad de Manejo Ambiental Akga’Pun Kitsisi’Tanka, ubicada al norte del estado, en el municipio antes mencionado, y se encontraban en condiciones de hacinamiento y maltrato.

La Profepa indicó que revisaron en una inspección la unidad y se encontraron con las evidencias del maltrato.

“En Veracruz, la Profepa realizó una inspección y encontró evidencias sobre las faltas al trato digno y respetuoso a los ejemplares de vida silvestre que alberga. Los espacios están muy deteriorados, carece de áreas apropiadas para la conservación y manejo de alimentos y no cuenta con equipo de contención de grandes felinos para afrontar alguna contingencia, entre otras irregularidades”, señaló en un comunicado.

¿Qué anomalías encontró la Profepa?

Detalló que los espacios no eran los apropiados para las especies, no contaban con áreas de conservación para su cuidado y no había un plan para el manejo de los grandes felinos en situaciones de contingencia.

Además, afirmó que no contaban con un plan de alimentación adecuado debido a que únicamente les brindaban residuos de pollos, derivado de un convenio con una granja cercana y en el predio había residuos orgánicos.

“Los felinos son alimentados con desechos que recolecta el responsable técnico en centros comerciales y rastros de pollos, mediante convenios de apoyo firmados con ellos, por lo que no cuentan con dietas especiales para cada especie”, afirmó el comunicado.

La unidad no tenía la documentación que acreditara la procedencia legal de los ejemplares de fauna exótica y también había fauna doméstica en la zona que ponía en riesgo su integridad al acercarse a las jaulas en mal estado.

En total en el sitio había dos cocodrilos moreleti, un faisán dorado, dos monos capuchinos, una tortuga del desierto, dos tortugas centrochelys sulcata, un lémur, 15 tigres de bengala, tres leones africanos, cuatro jaguares, dos jaguares melánico, siete tigres de bengalas siberiano - blanco, un mapache, dos ocelotes, 10 cabras enanas nigerianas, dos ciervos rojos, un dromedario, dos búfalos acuáticos, un cebrasno, dos guanacos, dos loros argentinos, cuatro periquitos aztecas, dos tucanes pico de canoa, tres cotorras cuchas y tres monos araña.

De acuerdo con la Profepa, el sitio tenía registrado para albergar grandes felinos y mamíferos pequeños, así como animales exóticos, desde el 2011 y operó recibiendo animales que habían sido asegurados entonces por la Fiscalía General de la República.

Sin embargo, en años recientes se había evitado utilizar para resguardo, ya que no contaba con los espacios adecuados, por lo que ahora, además del resguardo de los animales, continuarán con los procedimientos administrativos.