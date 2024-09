Vamos a seguir transformando a SLP junto con el gobernador Ricardo Gallardo: PVEM

Sería de necios no reconocer el gran trabajo que en tres años ha realizado el Gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona, para transformar la vida de miles de ciudadanos, porque es un gobierno sensible que escucha y atiende las necesidades, afirmó el Secretario General del Partido Verde en San Luis Potosí, Ignacio Segura Morquecho, tras la presentación del mensaje del mandatario potosino con motivo de su Tercer Informe de Gobierno.

“Es gran trabajo que se ve, que se siente, que transforma vidas, es un cambio radical para los potosinos y la gente dirá hasta dónde nos lleva el trabajo del Gobernador, entonces hay que creerle a este gobierno por los resultados no por las palabras y para nosotros significa una gran responsabilidad de estar en primer lugar pero tenemos al mejor impulsor del partido que es Ricardo Gallardo, a nosotros no nos queda más que agradecer a todas las regiones la porque es gracias a ustedes que existe el Partido Verde”, expresó Nacho Segura.

El dirigente partidista, refirió que aún existen muchas demandas ciudadanas que llegan al partido y que seguramente tendrán eco en la persona de Ricardo Gallardo, por lo que aún falta mucho por hacer para los próximos tres años en aspectos como la infraestructura, donde el tema del agua sigue siendo una asignatura endiente, sin embargo, confió en que junto con el gobierno federal, los proyectos y las acciones tendrán respuesta segura.

Apuntó que para el Partido Verde, el mantenerse como la primera fuerza política del estado, representa una gran responsabilidad, pero afirmó que al contar con un gran líder como Ricardo Gallardo y manteniendo el constante contacto con la gente de las cuatro regiones, se perfilan para seguir contando con la preferencia de los electores hacia las próximas elecciones: “si no recorremos y si no visitamos a la gente que votó por el Verde y si no los atendemos o escuchamos, no tendremos razón para estar acá, tenemos que hacer ese trabajo”, concluyó.