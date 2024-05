Operativo para rescatar a migrantes en Durango desata el pánico en escuelas

Más de 80 migrantes fueron rescatados de una casa de seguridad en Durango a través de un operativo federal que además, sembró el terror en cientos de menores de kínder, primaria y secundaria de escuelas contiguas al inmueble.

El medio día de este viernes se realizó un operativo federal para el rescate de cuando menos 80 migrantes que estaban en una casa de seguridad, prácticamente a un lado de la escuela secundaria Jaime Torres Bodet y la escuela primaria Vicente Guerrero y un kínder, las cuales entraron en pánico ante la posibilidad de una balacera.

El operativo corrió a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que llenó de vehículos oficiales la calle Arquitectos, entre División Durango y Riel, en la Colonia 16 de septiembre de la ciudad de Durango.

En el mismo fueron rescatados, migrantes procedentes de Venezuela, Honduras, Guatemala, Colombia, cuyas condiciones, hasta el momento no han sido dadas a conocer por las autoridades.

Maestros vecinos y alumnos de las escuelas mencionadas, se atemorizaron ante la aparición de vehículos artillados con elementos del Ejército y Guardia Nacional, que cerraron las calles con sendas armas largas.

Ante la peligrosidad del operativo los maestros y directivos sobre todo de la escuela primaria se horrorizaron ante la posibilidad de que hubiera una balacera y por medio de audios de WhatsApp alertaron a los padres de familia y les urgieron a recoger a sus hijos. Precisaron que en caso de desatarse un enfrentamiento armado, estarían listos para seguir un protocolo y llevar “pecho tierra” a los niños por su protección.

“Hay un operativo federal aquí a un costado del kínder y la primaria, y están bloqueados era una cuadra, ahorita son cuatro cuadras, lo que a mí me informan es que es un operativo porque tienen migrantes resguardados ahí... Y lo más seguro de acuerdo a lo que dice Sedena, es que pueden darse hasta balazos... Si pueden venir por ellos ahorita, no tendremos problema en entregarlos... si llega a haber un enfrentamiento con balazos, lo que pediría es que nos resguardemos en los salones y nos echamos pecho tierra, no hay de otra...”, aseveró un profesor que logró alertar a los padres de familia.

El operativo duró algunas horas y se logró rescatar a los migrantes sin impactos de fuego, se sabe fueron trasladados y puestos a disposición del Instituto Nacional de Migración.

Los vecinos señalaron que desde hace tiempo se veía una actividad sospechosa en esa vivienda, con la entrada y salida de hombres que evidentemente no eran mexicanos.