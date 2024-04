Francisco Ramírez, exgobernador de Jalisco, es retenido por delincuentes: ‘Me pararon en una carretera’

El exgobernador de Jalisco, y candidato a Senador de la República por la coalición Fuerza y Corazón, Francisco Ramírez Acuña, reconoce que ha sido abordado por integrantes de la delincuencia organizada en las carreteras durante sus recorridos proselitistas en la entidad.

Durante una conferencia con miembros del Colegio de Contadores, refirió que esas acciones de grupos delictivos se registran de manera cotidiana en varios estados del país, en los tramos carreteros atracan a viajeros, y transportistas, que hasta son secuestrados.

“Jalisco no es diferente, hoy que ando por todo el estado, tengo que estarme parando en diferentes lados y me preguntan: a dónde voy, le toman fotografía a mi INE, hablan a la persona que les digo. Obviamente, no son gentes de seguridad pública, son ‘malosos’; cuando alguno medio me conoce, pues `pásele, pásele, y vámonos´, no es posible, no tenemos seguridad…”, apuntó.

El candidato señaló que en los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, se dan acciones de extorsión reiterada por integrantes de la delincuencia organizada ante omisiones de los elementos de policías municipales y la corporación estatal.

Platiqué con integrantes del @CCPGuadalajara , sobre como vamos a mejorar la seguridad, el desarrollo social y el crecimiento económico de Jalisco desde el Senado.



Escucho con ellos la desafortunada constante: “hay abandono de los gobiernos” Yo no le he fallado a Jalisco y no… pic.twitter.com/Akhg7ASDBS — Francisco Ramírez Acuña (@PacoRamirezAcu) April 11, 2024

Exigen derecho de piso a comerciantes en la zona metropolitana

“En las colonias que tenemos aquí en la zona metropolitana les están exigiendo ‘piso’ a los comerciantes, a los negocios, a los taqueros, a la gente que está en las colonias, llegan y les piden ‘piso’, y la autoridad no lo ve, ¿por qué no lo quiere ver?, pues porque no tenemos una seguridad al servicio de los ciudadanos…”.

También propone reorganizar el sistema de seguridad, “porque no tenemos policías que funcionen, por eso primero tenemos que reorganizar la seguridad, no existe la policía estatal, o municipal”, agregó.

Ramírez Acuña dijo que se deben volver a poner en marcha los centros de capacitación policial, “en Jalisco, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Coahuila, eran centros muy bien preparados que se tenían para capacitar a los policías”

El exmandatario estatal pide que estos centros funcionen de nuevo “por eso la propuesta es que no haya un policía que no gane menos de 20 mil pesos, que le demos oportunidad inmediata de tener su casa, y les demos a sus hijos becas en la universidad”.