Laura Haro, candidata a gobernadora de Jalisco, será escoltada por militares: Está es la razón

La candidata de la Coalición de Fuerza y Corazón por Jalisco al gobierno del estado, Laura Haro Ramírez, es la primera contendiente a la que se concedió una escolta especial en el proceso electoral de la entidad.

La representante de los partidos PRI, PAN, y PRD, es custodiada por dos unidades con seis elementos militares, una de ellas con el código 00075236, y otro vehículo todo terreno con dos agentes armados vestidos de civil.

Laura Haro reconoció que desde el pasado lunes es resguardada por personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, “yo les decía que analizaran, la situación de riesgo y desafortunadamente la autoridad federal determinó que tu servidora está en una condición de vulnerabilidad, yo quisiera pensar que no es por cuestiones políticas, y que ojalá el estado haga su chamba. Y efectivamente la Federación determinó a través de la Secretaría de la Defensa Nacional que me acompañen en el recorrido de esta gran campaña, elementos del Ejercito”.

Dijo también que desde hace meses señaló la indefensión en la que estarían los candidatos a cargos de elección popular en la entidad, y que si ha tenido comunicación con algunos funcionarios del gobierno estatal que la han querido regañar, “desde año y medio he solicitado al Gobierno del Estado (de Jalisco) que instalen la Mesa de Seguridad y solamente ha sesionado una vez. Es una mesa que ha estado de adorno, no ha dado resultados y no ha vuelto a sesionar. Eso gravísimo ante la crisis de violencia que estamos viviendo”,

Así mismo, dijo que esta elección apunta, ser afectada por la violencia, y aludió al asesinato del alcalde con licencia de Pihuamo, Humberto Amezcua, quien buscaba la reelección, aunque había sido amenazado para ya no competir, “derivado de la falta de atención, la indolencia y la ineptitud del Gobierno del Estado, yo informé a la Federación sobre lo que está sucediendo en Jalisco, sobre cómo hoy esta politiquería que hacen ha generado un mayor clima de violencia e inseguridad”, señaló la candidata en rueda de prensa esta tarde.