Encabezan Evelyn Salgado y Alejandra Frausto la Sesión del Comité Centro Cultural “Casa de los Vientos”

La gobernadora, Evelyn Salgado Pineda y la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, encabezaron la Sesión del Comité Centro Cultural “Casa de los Vientos”, en donde se mostraron los avances en las obras de rehabilitación y se dio un informe puntual de las intervenciones emprendidas. Al respecto la mandataria estatal expresó su beneplácito por esta acción conjunta, que permitirá preservar la identidad y mostrar la belleza, cultura, tradición y legado histórico que tiene Acapulco.

Salgado Pineda hizo un reconocimiento al trabajo que ha emprendido la secretaria de Cultura, quien en todo momento ha mostrado su interés por continuar impulsado Acapulco como un legado cultural. Por ello le agradeció su interés para el rescate de este lugar emblemático del puerto, que relata gran parte de su historia.

“Hacer un gran reconocimiento a nuestra secretaria Alejandra Frausto, porque ella tuvo la iniciativa, pero no nada más tuvo la iniciativa, porque hay muchas iniciativas que se quedan como en el aire. Ella tuvo la iniciativa y tuvo el interés de darle la continuidad, de darle seguimiento, para que culmine este proyecto maravilloso y para dejarle a Guerrero un legado cultural histórico que nadie nos va a poder quitar”, dijo.

En su mensaje, la mandataria destacó que esto es posible gracias a la coordinación de esfuerzos entre los diferentes órdenes de gobierno, pero, sobre todo, por el respaldo del gobierno federal para consolidar el rescate de la cultura, de las tradiciones y del entorno natural.

“Aquí tenemos la fuerza necesaria, pero sobre todo tenemos la voluntad, que luego es lo más complicado, está el recurso que dicen bueno, tenemos voluntad, pero no tenemos recurso. Y luego está el recurso, pero si no hay voluntad nada se puede hacer. Aquí no vamos a parar por voluntad, ni tampoco vamos a parar por recursos. Esto se tiene que terminar y sobre todo, continuar, esto tiene que quedar al cien”, añadió.

En tanto que la titular de Cultura refrendó su compromiso por seguir en esta labor tan importante para Acapulco y para Guerrero, lo que permitirá a los habitantes contar con un espacio referente de la cultura. Al respecto dijo que, en Acapulco, adicional a todo el valor cultural, hay un valor natural excepcional, por lo que propuso buscar la declaratoria de patrimonio biocultural.

Como parte del informe, la titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial (SDUOPyOT), Irene Jiménez Montiel dio a conocer que la primera etapa, en donde se intervino la Casa Estudio de Diego Rivera, está concluida en su totalidad y para ello se invirtieron 1.8 millones de pesos; mientras que en la segunda etapa se trabaja con el remozamiento de estructura y terraplén. En lo que concierne a la tercera etapa, se tiene programada la conclusión de la Casa de los Vientos, las instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas, así como los espacios de jardinería; para ello se está en espera de los permisos correspondientes del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (Inbal).

Asistieron a la reunión la presidenta municipal, Abelina López Rodríguez; el enlace de la Secretaría de Cultura en Guerrero, Arturo Martínez Núñez; la titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Eréndira Cruz Villegas, entre otros.