Padres de familia bloquean carretera para exigir apoyo en remodelación de una escuela en Tabasco

En 2021, siendo aún secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez visitó la escuela primaria “Tomás Garrido Canabal”, en el poblado Dos Montes del municipio de Centro. Los padres y maestros de la institución le pidieron apoyo para reconstruir la escuela y ella se comprometió a ayudarlos.

Este martes, cansados de esperar una respuesta de las autoridades, los padres de familia decidieron bloquear la carretera federal Villahermosa-Macuspana, pues aseguran que el plantel ya es un riesgo para los estudiantes.

Para el bloqueo utilizaron llantas y desde temprano se generó una intensa congestión vehicular en la zona.

Con pancartas en mano dirigieron mensajes a Delfina Gómez que decían “Delfina mentirosa” y “Delfina seguimos esperando”, los tutores interrumpieron el tráfico por casi una hora, generando un importante congestionamiento vial.

La escuela tiene cuarteaduras y otros problemas que no se han arreglado.

¿Por qué no se puede remodelar la escuela en Tabasco?

“Aquí estuvo, me firmó un oficio, me firmó el documento y dio instrucciones para que la escuela se metiera a algún programa, pero hasta la fecha no han cumplido”, expuso el director del plantel, Eloy de la Cruz de Dios, sobre la presencia de Delfina Gómez cuando era secretaria de Educación Pública.

La visita de Delfina Gómez a la cual se hace referencia ocurrió en diciembre de 2021 como parte de un recorrido a diversos planteles en la entidad.

El inmueble es antiguo y no cuenta con escrituras, y aunque se han hecho gestiones para regularizarlo, eso tampoco ha prosperado.

Entre los principales problemas que presenta se encuentran el deterioro del techo, cuarteaduras en las paredes, pisos en mal estado y bardas a punto de caerse.

Los elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana llegaron para dialogar con los manifestantes.

Sin embargo, los padres de familia de la escuela en Tabasco aseguraron que seguirán con la protesta hasta que les den alguna solución.