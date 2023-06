Agricultores y Gobierno de Sinaloa: A estos acuerdos llegaron sobre el maíz y precios de garantía

CULIACÁN, Sin.- Agricultores inconformes con la comercialización del maíz, desalojaron el aeropuerto de Culiacán y acordaron esta tarde con el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, establecer una revisión técnica conjunta para construir un precio razonable para los 4 millones de toneladas que quedaron fuera del programa de Segalmex, que adquiere dos millones de toneladas.

Como se había comprometido este miércoles, el mandatario estatal recibió a los dirigentes de los productores, pues en cuanto desocuparon la terminal aérea se trasladaron inmediatamente a Palacio de Gobierno, donde fueron recibidos por el gobernador para sostener una reunión donde escuchó todas sus inquietudes.

Los acuerdos tomados fueron los siguientes:

“Una, la de los productores que ya están de acuerdo en que estarían dispuestos a bajarle al precio de garantía; dos, que el gobierno pudiera aportar de manera adicional; y tres, que los grandes compradores le pongan, le metan, y realmente contribuyan a que se mejore el precio”, dijo ante los medios de comunicación el mandatario estatal.

El gobernador Rocha añadió que un segundo tema fue el acuerdo de conformar una mesa donde se revisarán todos los problemas técnicos que pudieran surgir en el programa de comercialización de los dos millones de toneladas de Segalmex y Gobierno del Estado, la cual será integrada por una representación de los mismos productores, los secretarios estatales involucrados y se tratará de incorporar a funcionarios de Segalmex.

El tercer acuerdo fue el compromiso del mandatario estatal de interceder ante la Fiscalía General de la República (FGR), a afecto de evitar detenciones en contra de los dirigentes que encabezaron la toma del aeropuerto. “Yo no sé el procedimiento, pero no quiero que haya presos por que luchen, esté o no de acuerdo con ellos”.

El cuarto punto de acuerdo fue empezar a pagar el maíz que ya se acopió en las bodegas, pues esto será un factor que incentive a los grandes compradores a también a iniciar con sus compras, al reducirse la oferta de la cosecha.

A partir del lunes se empezará a sacar el maíz de las bodegas para distribuirlo a las diferentes tiendas DICONSA en el país, lo cual eliminará el argumento que han expuesto algunos bodegueros de que ya no tienen cupo y por ello han rechazado recibir más maíz.

Por su parte, el presidente de la organización Campesinos Unidos de Sinaloa, Baltazar Valdez Armentía, consideró muy positiva esta reunión con el gobernador Rocha, al lograrse importantes avances en su lucha por obtener un precio justo para los cuatro millones de toneladas de maíz que restan por comercializar.

“Se suspenden las manifestaciones, damos nuevamente crédito al compromiso del gobernador, donde se va a trabajar de manera conjunta en mesas técnicas, se van a revisar los esquemas de SEGALMEX y del Gobierno del Estado para afecto de hacerlos más factibles para que los productores que todavía quedan fuera de esos esquemas, puedan participar de los beneficios”, dijo.

A su vez, el presidente de la Liga de Comunidades Agrarias de las CNC, Miguel Ángel López Miranda, a nombre de todos los productores que participaron en la manifestación que paralizó durante dos días las operaciones en el Aeropuerto Internacional de Culiacán, ofreció una disculpa a la sociedad por los inconvenientes y molestias causadas con estas acciones de protesta.

A su vez, el presidente de Productores Agrícolas de Sinaloa, Gumaro López Cuadras, mostró su satisfacción por el compromiso de que a la brevedad posible iniciarán los pagos para los productores que ya entregaron su cosecha y que cuentan con su boleta de recepción de la bodega.