‘Salvemos a Benito’: Jirafa en Ciudad Juárez está sola y no puede cubrirse del sol

Benito la jirafa llegó a Ciudad Juárez, en la árida ciudad fronteriza de México, el mes pasado, y el clima ya parece ser un problema, y solo ha tenido que lidiar con el calor abrasador del verano.

La nieve y las temperaturas bajo cero del invierno aún están por venir, y los activistas de los animales están en pie de guerra e impulsando una campaña bajo el hashtag “Salvemos a Benito” que busca que el animal sea trasladado a un lugar más hospitalario.

En un día reciente, se podía ver a la jirafa macho de 3 años agachada con solo su cabeza bajo un pequeño dosel circular para dar sombra. La estructura hizo poco para protegerlo de una lluvia torrencial y una tormenta de granizo más tarde.

También hay un pequeño cobertizo para el invierno, pero los activistas dicen que es cruel mantener a la jirafa en un pequeño recinto cercado, solo, con solo medio acre para pasear y pocos árboles para mordisquear, en un clima al que no está acostumbrado.

“Hemos estado luchando durante un mes, un grupo de activistas de los animales, para exigir que sea llevado a un santuario de animales, un zoológico, en algún lugar donde haya instalaciones adecuadas y personal calificado para cuidar este tipo de animales”, dijo Ana Félix, activista por los derechos de los animales de Ciudad Juárez. “Estamos en el desierto aquí y el clima aquí es extremo en invierno y en verano”.

La jirafa Benito mira desde su recinto en el Parque Central, Ciudad Juárez. Animalistas denuncian que no es un lugar idóneo. (AP)

Blue Hills, un rancho santuario en Texas que rescata animales y reserva tours privados para ayudar a compensar el costo, se ha ofrecido a comprar o adoptar a Benito.

“Podemos ofrecerle un nuevo granero climatizado, para que en el invierno no se quede en la nieve y se congele”, escribió el operador del rancho Matt Lieberman en respuesta a The Associated Press. “Tenemos un veterinario en el personal que cuida a nuestros animales y tenemos personal las 24 horas para él”.

Agregó que la jirafa tendría 130 hectáreas para deambular. “No tiene árboles para navegar” en el parque en México, dijo Lieberman. “Necesita árboles para comer y mantenerse estimulado”.

Benito parece haber acabado con los únicos árboles pequeños a su alcance en Parque Central y puede hacer poco más que caminar en círculos.

Los funcionarios del parque rechazan las críticas, aunque reconocen que no pueden proporcionar más árboles. Dicen que están trabajando para mejorar el complejo de Benito, diciendo que su presencia ha sido importante para aumentar la popularidad del parque entre los visitantes, en su mayoría niños. Las visitas mensuales aumentaron de aproximadamente 140 mil antes de que Benito llegara a 200 mil.

El visitante del parque Derek Reyes, de 11 años, tenía sentimientos encontrados sobre Benito.

“Podría estar bien aquí”, comentó Reyes, “pero también sería bueno si pudieran llevarlo a un lugar al que pertenecen, con una manada”.

El director del parque, Rogelio Muñoz, dijo que las autoridades planean construir una nueva casa de invierno climatizada a Benito para septiembre.

El parque también está construyendo un dosel solar más grande para la jirafa y dragando la basura y el agua fétida de una piscina que ocupa gran parte del recinto. Benito tendrá agua fresca en un abrevadero.

“Las condiciones, la atención y el cuidado en el hábitat del nuevo residente del parque son óptimos para su estadía”, escribió el parque en un mensaje de redes sociales.

Benito fue donado por un zoológico en el clima mucho más templado de Sinaloa, un estado en la costa norte del Pacífico de México. Benito no podía quedarse con otras dos jirafas en el zoológico de Sinaloa porque eran pareja, y el macho podía volverse territorial y atacar al joven Benito.

La llegada de la jirafa fue un motivo de orgullo para Ciudad Juárez, una ciudad dura y polvorienta frente a El Paso, Texas, que es mejor conocida por sus cientos de fábricas de ensamblaje de maquiladoras y su violencia endémica de pandillas. El Paso tiene jirafas en su zoológico, se piensa, así que ¿por qué no puede Ciudad Juárez?

“Queremos ser como El Paso”, dijo Muñoz.

Parque Central, que también alberga algunas otras especies animales como patos y burros, invitó a niños de toda la ciudad a visitar la nueva jirafa; el gobierno del estado fronterizo de Chihuahua patrocinó un concurso entre estudiantes de primaria para nombrarlo.

El primer premio, unos 500 dólares, fue para una niña que propuso el nombre de “Benito”. Un crítico, Alfredo Casas, comentó en Facebook: “Habrían hecho mejor gastando ese dinero en una mejor sombra para la jirafa”.

Activistas trabajan para que Benito, una jirafa macho joven, sea retirada de su pequeño recinto en Ciudad Juárez; señalan que es cruel que el lugar sea pequeño. (AP)

El parque tuvo una jirafa durante 21 años llamada Modesto. Murió el año pasado, y los activistas dicen que no quieren que su experiencia, estar solo y a veces atrapado en la nieve y las heladas, se repita para Benito.

“Cuando Modesto murió, pensamos que ese era el final”, dijo Félix. “Pero luego nos traen un nuevo animal, y eso realmente no es justo. No es justo repetir la historia de Modesto”.

Muñoz reconoció que la vida de Modesto estaba lejos de ser la mejor: los niños que solían visitar a la jirafa lo alimentaban con papas fritas y bocadillos. Pero los funcionarios del parque han lanzado una campaña para enseñar a los niños a llevar a Benito solo lechuga y zanahorias.

Muñoz dijo que tampoco quiere que Benito viva su vida solo.

“Cuando sus cuartos están arreglados, su casa, con calefacción... entonces queremos traer a una hembra, porque no puede estar sola”, dijo Muñoz.