No hay ‘sed de la mala’ en Coahuila: Estas son las restricciones por las elecciones 2023

Este domingo 4 de junio serán las elecciones en Coahuila para elegir al próximo gobernador del estado, así como 25 diputaciones, por lo que el mandatario regional, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que se implementará Ley Seca con el fin de apoyar al Instituto Estatal Electoral.

“Son dos días sin la venta de alcohol, eso es por Ley, y se tendrá vigilancia para evitar que de Gómez Palacio, Durango, se ingrese producto a Torreón, y también cuidar que no se presenten accidentes”, dijo Riquelme el pasado 29 de mayo, durante la reunión del del Subcomité Técnico Regional COVID-19.

La Ley Seca en Coahuila será establecida con el fin de garantizar elecciones libres y ordenadas a la ciudadanía.

Los candidatos para la gubernatura son Manolo Jiménez, del PRI, PAN y PRD; Armando Guadiana, de Morena; Ricardo Mejía, del Partido del Trabajo (PT) y Lenin Pérez, del PVEM.

¿Cómo aplica y cuáles son las restricciones de la ley seca en Coahuila durante las elecciones 2023?

El gobierno de Coahuila decretó la prohibición de la venta de bebidas alcohólicas al público en todo el territorio del estado en un lapso “de las 00:00 horas del sábado 3 hasta las 24:00 horas del domingo 4 de junio”.

La Ley Seca será aplicada a todos los establecimientos que cuentan con licencia para expender bebidas alcohólicas, restaurantes, centros recreativos, bares, antros, “independientemente de que se consuman alimentos”, expuso en días pasados el Consejero Jurídico del Gobierno de Coahuila.

De acuerdo con lo establecido por la Secretaría de Gobierno, en caso de que un establecimiento, bar o expendio sea reportado con venta de alcohol, puede ser acreedor de la clausura, además de una multa que va de los 46 mil a los 70 mil pesos.

En ese sentido, la Secretaría de Gobierno también detalló que si bien se invita al no consumo de bebidas embriagantes, la medida restrictiva es específica para la venta, no necesariamente para el consumo; es decir, que no se castigará a quienes tengan actividades de consumo privada.

Elecciones Coahuila 2023: ¿A qué hora puedo ir a votar?

Las casillas electorales estarán abiertas desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas. Serán instaladas distintos tipos de casillas, determinadas según el número de personas de la Lista Nominal de cada sección. Además de las condiciones geográficas o ubicación de los ciudadanos durante la jornada electoral.

-Con información de Armando Ríos.