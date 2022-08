Rescatan a 9 personas de origen tzotzil en Nayarit; eran víctimas de trata

Fueron rescatadas dos personas adolescentes y siete adultas tzotziles provenientes de Chiapas, quienes eran víctimas de trata de personas, y se encontraban alojadas en una frutería de la localidad de la Cruz de Huanacaxtle, Punta de Mita, en el municipio de Bahía de Banderas. Las nueve personas se suman a los menores originarios del mismo estado hallados este jueves en condiciones de explotación laboral en San Luis Potosí.

Por esta situación, la Fiscalía General del estado informó sobre la vinculación a proceso en contra de Édgar ‘N’, a quien se le señala como presunto responsable del delito de trata de personas en su modalidad de alojamiento y explotación laboral, agravado porque hay involucradas nueve personas y pertenecen a un pueblo originario.

“Sobre los hechos, se tiene conocimiento que el imputado estuvo laborando en una frutería denominada Calidad Nayarit, la cual está ubicada en la carretera La Cruz de Huanacaxtle Punta de Mita, a un grupo de masculinos -entre ellos dos adolescentes y siete mayores de edad-, todos ellos originarios de Chiapas, pertenecientes a la comunidad indígena tzotzil, cuyas identidades son reservadas”, comunicó la Fiscalía nayarita.

Personas halladas en Nayarit trabajaban en condiciones precarias

La Fiscalía del estado dio a conocer que las nueve personas llevaban a cabo trabajos que atentaban contra su dignidad en condiciones de riesgo e insalubres y cumplían en jornadas laborales de más de 12 horas de esfuerzo físico moderado y pesado, sin acceso seguridad social.

“Asimismo, el indiciado permitía alojar a dichos trabajadores al interior de las instalaciones de su centro de trabajo, en lugares no aptos para ello, ya que había sobrepoblación, no contaban con camas, cobijas, ni almohadas y dormían sobre jabas o en cartones sobre el piso, al margen de que no se contaba con los permisos y licencias necesarios para el funcionamiento del negocio”, precisó la autoridad.

Édgar ‘N’ permanecerá en prisión preventiva oficiosa y el juez de control ofreció dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias.

La fiscalía de Nayarit no aclaró qué sucedió posteriormente con las víctimas, si se quedaron en Nayarit o fueron ayudadas a regresar con sus familias hasta el Estado sureño.

Cabe destacar que entre Puerto Vallarta, Jalisco y Bahía de Banderas, existen comunidades importantes de personas originarias del estado de Chiapas, quienes con la construcción de las presas hidroeléctricas de El Cajón y Aguamilpa emigraron a este lugar para asentarse, trabajar en el sector de la construcción por la edificación de grandes hoteles y también participar del turismo y comercio informal con el intercambio de artesanías y productos gastronómicos de su entidad.