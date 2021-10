Venta de niñas en Guerrero: Evelyn Salgado pide intervención de la ONU

Además, el presidente López Obrador aseguró que este tema no es un problema general para el estado de Guerrero. (Cuartoscuro)

La gobernadora Evelyn Salgado Pineda anunció que solicitará la intervención de la Organización de las Naciones Unidas (ONU-Mujeres), para erradicar la venta de niñas con fines matrimoniales en los municipios indígenas, principalmente, de la zona de La Montaña.

Luego de encabezar la ceremonia por el 172 Aniversario de la erección de Guerrero como Estado, la jefa del Ejecutivo estatal aseguró que detener la práctica, que se tiene como tradición en la zona de La Montaña, requiere de un trabajo conjunto entre los tres niveles de Gobierno, pero también del apoyo de organismos internacionales como la ONU.

“Estamos totalmente en contra de la venta de niñas, esta es una práctica que se debe erradicar de raíz”, y aseguró que su Gobierno ha comenzado con el diseño de una estrategia especial para evitar que una menor de edad más sea obligada al casamiento a través de dotes económicos, aunque también son utilizadas para trabajos domésticos y, en el peor de los casos, en la prostitución.

Salgado Pineda aseguró que va a solicitar el apoyo y respaldo de ONU-Mujeres para iniciar con un programa especial en la zona, a fin de que se garantice la integridad y el respeto a los derechos humanos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres en la región indígenas.

Cabe recordar que el pasado 11 de octubre, la indígena Concepción perdió a sus trillizos presuntamente por haber sido golpeada por un policía comunitario, en la localidad de Dos Ríos, en el municipio indígena de Cochoapa El Grande.

Dicha agresión se registró cuando exigía la libertad de su hija Angélica de 15 años de edad que había sido encarcelada por no permitir ser violada por su suegro, quien, en represalia, además, le exigió la devolución del dote que había pagado, para convertirla en la esposa de su hijo cuando ella tenía sólo 13 años de edad.

En otro tema, Evelyn Salgado Pineda, informó que se ha establecido coordinación con las autoridades municipales de Xalplatáhuac para restablecer el diálogo, luego de que el pasado lunes miembros de la policía comunitaria, pertenecientes a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), disolvieron una asamblea con disparos de arma de fuego cuando eran señalados por abusos por parte de los habitantes.

Esa agresión dejó como saldo dos policías preventivos heridos y dos periodistas retenidos. Los lesionados recibieron atención médica y los comunicadores fueron liberados horas después de su retención.

“Ya está el subsecretario de Gobierno, ya hay diálogo, ya están platicando con ambas partes, ya se platicó ya con la presidenta”, dijo la gobernadora, y confirmó que con base a la información con que cuenta, los hechos tienen relación con un tema “político-postelectoral”.

Venta de niñas en Guerrero: ‘La combatiremos’, dice AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este martes que el tema de la venta de niñas en regiones de Guerrero no es un problema general para el estado.

“Lo de la trata o la prostitución infantil, no es la generalidad de lo que sucede en las comunidades (...) ¿En la montaña de Guerrero, ahí se venden a las niñas? No, puede ser la excepción, pero no la regla porque hay muchos valores en los pueblos indígenas”, afirmó el titular del Ejecutivo en su conferencia.

El presidente comentó que se tiene que combatir la venta de niñas, pero subrayó que las comunidades indígenas tienen más valores que otros sitios.

López Obrador justificó también por qué el tema no estuvo en su agenda durante su gira de trabajo en Guerrero el fin de semana pasado.