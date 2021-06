AMLO sobre reunión con gobernadores de oposición: ‘Si no hay diferencias, sería dictadura’

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó este martes que se reunirá con los gobernadores electos para tratar asuntos de interés y resolver conflictos.

En ese sentido, remarcó que de no existir diferencias entre él y ellos, su Gobierno se consideraría una dictadura.

“Cuando no hay diferencias, ya hay que preocuparnos. Si no hay diferencias, es que no hay libertades y ya sería dictadura. La democracia es pluralidad, garantizar siempre el derecho a disentir, es la no censura”, dijo el mandatario en su ‘mañanera’.

López Obrador adelantó que la próxima semana recibirá a Samuel García, gobernador electo de Nuevo León, a fin de extender su ayuda al pueblo del norte. Asimismo, dio a conocer que en los siguientes días se va a reunir con la gobernadora electa de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, así como los mandatarios de Querétaro, Mauricio Kuri; y San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo .

El titular del Ejecutivo comentó que las autoridades no se pueden enfrentar, esto con el fin de no perjudicar a la gente. Además, aseguró que se procurará llevar buenas relaciones.