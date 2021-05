Enfrentamientos entre narcos en localidades de Jalisco provoca huida de personas a albergues

Guadalajara, Jalisco- Un enfrentamiento armado, registrado en la carretera que conecta a la localidad El Rosario con el poblado de Michoacanejo, en Teocaltiche Jalisco, provocó el éxodo de los habitantes de cuatro poblaciones del municipio.

Este enfrentamiento, entre los cárteles de Jalisco y el de Sinaloa, dejó al menos una persona muerta, aunque se mencionan más víctimas, y estas habrían sido retiradas del sitio. El cadáver esta esposado, y se reporta la incautación de nueve vehículos, cuatro de ellos con blindaje artesanal y artillados, además de dos camionetas incineradas, y al menos una finca incendiada.





En el sitio se aprecian cientos de casquillos de bala usados en fusiles AR-15, AK-47, armas cortas e incluso del calibre .50, para perforar blindajes. Por su parte, el ayuntamiento de Teocaltiche confirmó que ante la escalada de violencia en la región, se instalaron albergues para las personas que huyen de poblaciones como Rosario, Saucito, Rancho Nuevo y Rancho Mayor, cuyos habitantes abandonaron sus hogares sin más pertenencias que la ropa que traían puesta.

El gobierno municipal hizo un llamado a la censura en redes sociales, solicita a los usuarios que no publiquen qué sucede en la región y que omitan informes extra oficiales, “Invitamos a la población a no difundir información que no provenga de fuentes oficiales para evitar crear pánico en la socieda”.

Al respecto, los cibernautas respondieron con críticas pues el llamado a mantener la calma resultaba absurdo, toda vez que la población había escapado aterrorizada. Asimismo, la Parroquia de Mechoacanejo acogió a parte de los desplazados, donde les brindaron víveres y alojamiento.

Mientras que algunas personas decidieron resguardarse con familiares y conocidos. Por su parte, la Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para esclarecer los hechos, y se asienta que se originaron en la localidad de El Saucito, donde los reportes alertaban de la presencia de varios sujetos armados en la localidad, y poco después se notificó de daños causados a varios vehículos.

En este momento dependencias de los tres niveles de gobierno mantienen presencia en el lugar, en donde personal ministerial, así como forense realizan el procesamiento de los indicios con la finalidad de obtener datos de prueba que permitan esclarecer el caso.





No es la primera vez

El mes pasado, el municipio fue escenario de otro acto de narcoviolencia, cuando presuntos sicarios del CJNG se confrontaron con el Cártel de Sinaloa García, en un tramo carretero, según un video en el que se apreciaba a cinco camionetas de pasajeros y de carga, estacionadas a un costado de la vía, y alrededor de 30 personas armadas, adeptos de un líder denominado “el 08”, quiénes celebraran haber ganado el enfrentamiento, golpeando un cadáver de los contrincantes. El municipio de Teocaltiche se localiza en la región Altos Norte de Jalisco, y colinda con Aguascalientes y Zacatecas.