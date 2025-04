Ya no lo ‘menchionan’: Los Alegres del Barranco niegan homenaje a ‘El Mencho’; ‘contamos historias, como libros’

¿Ahora quién los sacará del ‘barranco’? Los Alegres del Barranco, banda que proyectó imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), emitió una disculpa pública y negó hacer un homenaje a ‘El Mencho’.

La agrupación originaria de Sinaloa mostró en pantallas gigantes imágenes de ‘El Mencho’ en un concierto del Auditorio Telmex, de la Universidad de Guadalajara (Jalisco) el pasado 29 de marzo; pese a la polémica, lo repitieron en su concierto en Uruapan (Michoacán) al día siguiente.

Las consecuencias no tardaron en llegar: La Fiscalía General del Estado de Jalisco abrió una carpeta de investigación por apología al narcotráfico, además, Estados Unidos les quitó la visa a los integrantes de Los Alegres del Barranco, país donde tenía conciertos este mes, en Oklahoma, Texas y California.

“Creo firmemente en la libertad de expresión, pero eso no significa que deba estar exenta de consecuencias. Actualmente, lo último que necesitamos es ponerle una alfombra de bienvenida a quienes ensalzan a criminales y terroristas (...) En la Administración Trump, nos tomamos muy en serio nuestra responsabilidad con el acceso de extranjeros a nuestro país”, dijo Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos en X.

Los Alegres del Barranco piden disculpas por proyectar imágenes de ‘El Mencho’

Los Alegres del Barranco publicaron un comunicado este 2 de abril, dirigido a su público para ofrecer disculpas por lo sucedido en el show del Auditorio Telmex de Guadalajara.

“Como agrupación musical, jamás fue nuestra intención generar controversia, mucho menos causar ofensa. Reconocemos que, como artistas tenemos una gran responsabilidad frente a nuestras audiencias, especialmente con las nuevas generaciones que siguen nuestra música”, explican en su mensaje.

Los Alegres del Barranco proyectaron imágenes de 'El Mencho'. (Foto: Instagram @losalegresdelbarranco1)

Además, la banda lamentó que “una parte del show haya sido percibida como ofensiva o inapropiada”. Como justificación, expresaron que su música “está inspirada en contar historias populares dentro de la música mexicana. Tomaremos medidas más rigurosas sobre el contenido visual y narrativo de nuestros espectáculos”.

También agradecieron a sus fans por el apoyo y se comprometieron a trabajar con “humildad y respeto”.

En un evento de la UdeG, el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes fue ovacionado.

Banda niega homenaje a ‘El Mencho’

Adicional a ello, en un video de Instagram, sus integrantes Cristóbal Reyes, Armando Moreno, Carlos Moreno y José Pavel Moreno reiteraron sus disculpas, pero consideraron que fue malinterpretado:

“Lamentamos que en una parte de nuestro show haya sido malinterpretado o haya salido gente ofendida”, comentó Pavel, “jamás, créamelo que jamás fue nuestra intención ofender a nadie... Queremos hacer un énfasis en que no se le hizo homenaje a nadie, no fue un homenaje para nadie, ningún personaje, nosotros no somos así”

Armando agregó que así ha sido su trabajo desde el origen de la banda: “Desde nuestros inicios pues nuestra música ha sido una forma de contar historias, historias populares que existen en nuestra cultura, como lo hacen películas, series, libros, reportajes, lo nuestro siempre ha sido musicalizar historias”.

Los Alegres del Barranco son un grupo que interpreta narcocorridos. (Foto: Instagram @losalegresdelbarranco1)

Previamente, en un video de Tik Tok, Pavel mencionó: “Estoy bien contento por todo el apoyo, machín, con eso nos quedamos, algo bien, muchas gracias a todos, quienes fueron y quienes nos defienden (...) Qué chulada que salí en ‘La Mañanera’, pero aquí no pasa nada, plebes (...) es más el apoyo que la crítica, incluso les gusta nuestra música, pero solo le entran al rollo”.