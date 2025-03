‘A cualquiera le duele’: Jaime Maussan reacciona a la demanda de su hija por presunta agresión

Aunque la denuncia de Dayana se colocó el año pasado, Jaime Maussan no había brindado declaraciones sobre esta situación. (Foto: Especial El Financiero)

Jaime Maussan, el investigador mexicano y ufólogo, compartió sus primeras declaraciones, luego de que su hija Dayana reveló que había interpuesto una denuncia en contra del periodista, debido a un presunto despido injustificado y agresión.

El famoso compartió algunas palabras al respecto durante la presentación de su nuevo programa, ya que él será parte de un nuevo espacio, tras haber comenzado a investigar el fenómeno extraterrestre hace 41 años, actividad que comenzó a realizar luego de conocer el caso de Billy Meier.

Las declaraciones del presentador de televisión llegan cuatro meses después de que Dayana Maussan compartió que había iniciado un proceso legal en contra de su padre, ya que ella dio a conocer su denuncia en noviembre de 2024.

¿Qué dijo Jaime Maussan de la denuncia de su hija?

El ufólogo no quiso entrar en los detalles de la demanda que interpuso su hija en su contra, debido a que aseguró que los padres no deben hablar mal de sus hijos bajo ninguna circunstancia, por lo que prefirió no compartir sus opiniones sobre este caso.

“No tengo ninguna opinión, un padre jamás debe hablar de sus hijos, un hijo nunca debe hablar de sus padres, eso es lo que puedo decir”, comentó el experto en UFO’s, sin embargo, indicó que no es una situación que le tenga sin cuidado.

Jaime Maussan brindó breves declaraciones, ya que dijo que un padre no debe hablar mal de sus hijos. (Foto: Archivo) (Nación321/Especial)

Esto debido a que dijo: “a cualquiera le duele”, tras ello reiteró que prefería no opinar de forma pública sobre esta situación y agregó: “no voy a opinar más, soy un buen padre” e indicó que no tenía ningún mensaje para Dayana Maussan.

Sebastián Maussan, el hijo del periodista, tampoco quiso hablar de la relación que mantiene con su hermana Dayana; sin embargo, compartió que su padre es una buena persona: “es alguien excepcional (...) sí es un papá exigente, pero eso me ha ayudado a mi”.

¿Por qué Dayana denunció a su padre, Jaime Maussan?

A pesar del hermetismo que mantuvo el investigador mexicano sobre esta situación legal, en febrero Dayana Maussan brindó una entrevista con el programa de televisión Ventaneando, en donde indicó que la denuncia había sido por un presunto despido injustificado, así como por agresión verbal.

En la conversación, Dayana aseguró que en una ocasión el ufólogo se molestó con ella, por lo que comenzó a empujarla con el dedo mientras le gritaba: ‘no quiero volver a hacer nada contigo’ y la situación continuó escalando.

“Empezó a gritarme y le pegó a una puerta”, comentó. En una entrevista con TvNotas también agregó que presuntamente Jaime Maussan la agredió físicamente: “empezó a señalarme y apretarme. Me dejó moretones en el brazo. Yo estaba en shock por su reacción” y reveló que su esfuerzo en el ámbito laboral no era reconocido.

Dayana Maussan explicó que su padre, presuntamente, le dejó moretones tras la agresión física y verbal. (Foto: Cortesía)

Por este motivo, finalmente tomó la decisión de interponer una denuncia en contra de su padre, sin embargo, dijo que primero les compartió su determinación tanto a la producción del programa en el que trabajaba con Jaime Maussan, al mismo periodista y a su hermano.

“Se lo dije antes de poner la denuncia, se lo dije a su director y se lo dije a mi hermano porque ellos escucharon cómo me gritoneó ese día”, indicó en la entrevista con el programa de Pati Chapoy, en la que también agregó: “no es como que me encante decir que yo le puse una denuncia a mi papá”.

En la conversación con TvNotas, Dayana agregó que con esta acción legal ella no busca obtener dinero: “quiero que mi papá me ofrezca disculpas públicas y que tome terapia. Más allá de que me dé algo económico, busco ponerle un límite”.