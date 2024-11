Muere Bob Bryar a los 44 años: ¿Qué le pasó al exbaterista de My Chemical Romance?

Bob Bryar, quien fue parte de la icónica banda de rock My Chemical Romance, fue encontrado sin vida en su departamento en Tennessee, de acuerdo con algunos reportes. El baterista, quien se unió a los intérpretes de “Welcome to the Black Parade”, tenía 44 años al momento de su fallecimiento.

My Chemical Romance anunció su regreso a los escenarios durante 2019 y se ha presentado en importantes festivales de México, como el Corona Capital; sin embargo, Bob Bryar no fue parte de este regreso, ya que abandonó la agrupación hace más de una década.

¿Qué le pasó a Bob Bryar, el exbaterista de My Chemical Romance?

Bob Bryar, el exbaterista de My Chemical Romance, fue visto con vida el pasado 4 de noviembre y el martes, 26 de noviembre, cuando encontraron al músico sin vida, de acuerdo con reportes del portal especializado en espectáculos TMZ.

Este medio también detalló que el Servicio de Control de Animales acudió al hogar del músico después de que se reportara su fallecimiento, con el objetivo de llevarse a dos perros. Según los informes, el cuerpo estaba en estado de descomposición.

Por ahora, no son claras las causas de la muerte de Bob Bryar. Las fuentes policiales compartieron a TMZ que posiblemente no se trató de un robo, ya que “todas las armas y el equipo de música de Bryar continúan en su casa”. Por este motivo, los médicos forenses y las autoridades están investigando qué fue lo que sucedió con el músico, y se ha abierto una investigación al respecto.

Bob fue parte de los primeros años de My Chemical Romance, por lo que formó parte de uno de los momentos más importantes de la agrupación. (Foto: Shutterstock)

Hasta ahora, los miembros de My Chemical Romance no han emitido un comunicado sobre el fallecimiento de Bob Bryar. Sin embargo, los fans de la banda estadounidense han lamentado su partida, ya que el baterista fue parte importante de la agrupación durante seis años.

¿Quién era Bob Bryar y cuándo dejó My Chemical Romance?

Robert Bryar, nombre completo del exintegrante de My Chemical Romance, nació el 31 de diciembre de 1979 y era originario de Chicago, Illinois. En 2004, comenzó su carrera con la icónica banda estadounidense, la cual marcó a toda una generación, especialmente a quienes fueron parte de la tribu urbana de los emos.

Bob ingresó a la agrupación para reemplazar a Matt Pelissier y fue parte de uno de los momentos de mayor éxito para la banda. Junto a Gerard Way, Mikey Way, Frank Iero y Ray Toro, lanzó discos como:

Three Cheers for Sweet Revenge

Welcome to the Black Parade

Danger Days: The True Lives of the Fabulous Killjoys

Bob Bryar My Chemical Romance Bob Bryar abandonó My Chemical Romance en 2010 con el objetivo de seguir en sus propios proyectos musicales. (Foto: @ComplexMusic)

A pesar de su contribución, Bob Bryar no fue parte del lanzamiento de este último álbum, ya que decidió salir de My Chemical Romance en 2010, una decisión complicada para la agrupación, según compartió en su momento Frank Iero.

“Desde hace cuatro semanas, My Chemical Romance y Bob Bryar se separaron. Fue una decisión dolorosa para todos nosotros y no la tomamos a la ligera", expresó Iero, deseándole éxito a su excompañero en todos sus proyectos futuros.

Tras su salida de My Chemical Romance, Bob Bryar continuó en la música al formar parte de otras agrupaciones. Sin embargo, el portal The Independent explica que el artista decidió retirarse de esta profesión para iniciar una carrera en el sector inmobiliario e incluso habría trabajado de cerca con organizaciones benéficas.