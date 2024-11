Muere Colin ‘Smiley’ Petersen: ¿Qué le pasó al baterista original de los Bee Gees?

La muerte de Colin Petersen fue confirmada por su actual agrupación Best of the Bee Gees a través de sus redes sociales. (Foto: Facebook Best of the Bee Gees/ Bee Gees)

Colin Petersen, conocido por ser el baterista original de la banda australiana Bee Gees, murió este 18 de noviembre a los 78 años de edad; “Smiley”, como era apodado el músico, colaboró con la agrupación de 1966 hasta 1970.

La noticia de su fallecimiento fue dada a conocer por Best of the Bee Gees, una banda que se encargaba de hacer tributo de las canciones de los hermanos Gibb y de la cual era parte Colin “Smiley” Petersen.

“Con gran pesar anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin Petersen. Él enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cariño y respeto”, escribió la banda en una publicación en su cuenta de Facebook.

La banda Bets of the Bee Gees fue la encargada de confirmar el fallecimiento del baterista. (Foto: Captura de pantalla)

El baterista original de Bee Gees, se unió a esta banda de tributo en 2019, por lo que desde hace 5 años, Colin se encargaba de “cautivar al público con sus historias” sobre la actuación y su trayectoria artística, explicaron en un comunicado.

“Nuestras vidas se enriquecieron desde el momento en que Colin se unió a nuestra compañía. Compartimos años de risas y música viajando por todo el país. Era un caballero muy noble y vivió entre nosotros con gracia y honor. Lo recordaremos por siempre”, agregó Evan Webster uno de sus compañeros.

Finalmente, Best of the Bee Gees lamentó la partida del baterista detrás de éxitos como “To Love Somebody”: “No sabemos cómo podríamos seguir adelante sin su brillante sonrisa y su profunda amistad. Te amamos, coronel. Descansa en paz”.

Luego de su paso por los Bee Gees, Colin Petersen fundó una nueva banda e incluso se dedicó a la representación de artistas. (Foto: Facebook/ Best of the Bee Gees)

Esta noticia llega tan solo unos días después de que se informó que Dennys Byron, otro de los bateristas de los intérpretes de “Stayin’ Alive”, falleció. Por ahora, se desconoce cuáles fueron las causas de muerte de Colin Petersen.

¿Quién era Colin Petersen, el baterista original de Bee Gees que murió?

Colin Petersen nació el 24 de marzo de 1946 en Queensland, Australia y desde que era pequeño comenzó su carrera en el mundo de los espectáculos, ya que fue actor infantil durante 1956.

En ese año, el músico fue parte de la cinta Smiley, junto a Chips Rafferty, Sir Ralph Richardson y John MacCallum; también fue parte de otras películas, entre ellas: The Scamp y A Cry From the Streets.

La fama de Colin Petersen llegó más tarde, ya que fue hasta 1966 cuando se unió a Barry, Robin y Maurice Gibb en la banda Bee Gees e incluso se mudó con ellos de Australia a Londres.

Junto a ellos, colaboró en los siguientes álbumes de estudio:

Spicks and Specks

Bee Gees' 1st

Horizontal

Idea

Cucumber Castle

En 1970 su carrera con Bee Gees llegó a su fin, la revista Billboard explica que supuestamente Colin ‘Smiley’ Petersen tomó esta decisión luego de tener desacuerdos con el mánager de la agrupación Robert Stigwood.

Posteriormente, el exintegrante de Bee Gees fundó la banda Humpy Bong y también se dedicó a la representación de artistas. En 2019, se unió a Best of the Bee Gees en donde ocupó su lugar detrás de la batería.

“Conozco a Colin desde hace treinta y cuatro años y me emocioné cuando aceptó cerrar el círculo de su carrera uniéndose a Best of the Bee Gees”, relató Greg Shaw, manager de la banda, en un comunicado compartido en su sitio web oficial.

El baterista dejó a Bee Gees en 1970, luego de que presuntamente tuvo algunos desacuerdos con su mánager. (Foto: Captura de pantalla/ Studio Projects)

“Su naturaleza entrañable y su capacidad narrativa sin complejos añadieron perspectivas únicas a los espectáculos y era querido dentro y fuera del escenario. Fue un honor haberlo llamado mi amigo”, escribió tras la muerte del baterista.

Colin Petersen se casó con Joanne Newfield con quien tuvo dos hijos llamados Jaime y Ben, a quienes enviaron su más sentido pésame.