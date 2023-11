¿De qué murió George ‘Funky’ Brown, baterista de Kool & The Gang, a los 74 años?

George ‘Funky’ Brown, quien fuera cofundador y baterista de la agrupación Kool & The Gang, falleció este 16 de noviembre en el Long Beach Memorial Hospital en California, Estados Unidos, rodeado de su familia.

El también compositor había anunciado su diagnóstico de cáncer de pulmón en etapa 4. Un representante del músico confirmó la noticia a People junto con el deseo de su familia, que pidió que se enviaran donaciones a la Sociedad Estadounidense de Cáncer de Pulmón en su honor.

La banda se despidió de Brown con una publicación en sus redes sociales. “En memoria de nuestro querido hermano, cofundador y el baterista más funky que el mundo haya visto jamás. Su hermosa alma ahora está en reposo. Te amamos George. Gracias por darnos el sonido de la felicidad”, escribieron.

Kool & The Gang mandó un mensaje tras la muerte de su baterista George ‘Funky’ Brown. (Foto: X @KoolntheGngLIVE)

¿Quién fue George ‘Funky’ Brown?

Brown creció en Jersey City y desde temprana edad se interesó en los instrumentos al emular tocar con cuchillos de mantequilla. Después de tomar una lección en una tienda de música, siguió practicando en solitario al emular a músicos de jazz, pues su familia no podía costear las clases.

Integró la banda llamada Jazziacs, que tuvo varios cambios de nombre antes de debutar en 1969 con el álbum homónimo Kool & The Gang, que contenía pistas instrumentales. Sin embargo, ganaron popularidad en 1973 gracias a Wild and Peaceful.

George compuso temas como ‘Ladies Night’, ‘Jungle Boogie’, ‘Celebration’, ‘Summer Madness’ y ‘Too Hot’. Entre sus reconocimientos se encuentran dos premios Grammy (uno de ellos otorgado en 1978 por el soundtrack de Saturday Night Fever).

Recibieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Soul Train Legend y fueron incluidos en el Salón de la Fama de Nueva Jersey.

En 2023 el músico publicó sus memorias tituladas Too Hot: Kool & the Gang and Me, en las cuales detalla un proceso de depresión y adicción a las pastillas recetadas.