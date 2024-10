Hija de Lupillo Rivera tiene quemaduras de segundo grado en el rostro: ¿Qué le pasó?

Los accidentes ocurren de manera inesperada y en ocasiones pueden llegar a causar heridas importantes en las personas, este es el caso de la hija de Lupillo Rivera, quien sufrió quemaduras en el rostro cuando estaba en el trabajo.

Abigaíl Rivera es el nombre de la joven, perteneciente a la familia del cantante de regional mexicano, ella contó en redes sociales su experiencia tras los daños a su piel.

La hija de Lupillo Rivera actualizó el estado de sus quemaduras. (Foto: Instagram @abigaildreamss)

Así fue el accidente de la hija de Lupillo Rivera

La hija del hermano de Jenni Rivera se dedica a laborar en un negocio de comida (especializado en la venta de platillos hechos a base de mariscos) ubicado en Long Beach, California, en Estados Unidos.

Sin embargo, al momento de encender la estufa se registró una explosión la cual generó una llama que abrasó su cara, así lo contó.

“Moví mi cara y apagué de inmediato la estufa tan pronto como vi la explosión, el rostro de mi papá es lo último que vi, cuando me percaté de las llamas las apagué y me preguntaron ‘¿puedes respirar?’, estaba realmente asustada”, explicó en una entrevista para un programa de televisión de la cadena NBC, publicado el pasado 21 de octubre.

La descendiente de Lupillo Rivera explicó los daños sufridos por el fuego, así lo narró: “Me quemé las pestañas y los párpados, sentí que mi cara estaba ardiendo, mi cabello se dañó, también mis manos”, precisó, además indicó que las quemaduras fueron de segundo grado.

La hija de Lupillo Rivera es microempresaria. (Foto: Instagram @abigaildreamss)

¿Cómo está la hija de Lupillo Rivera tras sufrir quemaduras?

Abigaíl Rivera compartió un mensaje de actualización acerca de las quemaduras de segundo grado sufridas en su cuerpo mientras cocinaba y reveló más detalles sobre cómo se siente a días del accidente.

“Me desperté a las 3:00 AM esta mañana y no pude volver a dormirme. Lloré por todo lo que ha pasado, pero luego me levanté y me sentí agradecida. No tengo otra opción, debo ser fuerte por mi familia, ellos me necesitan (...) A pesar de lo que sufrí y de lo que me estoy recuperando, debo seguir adelante”, publicó en sus redes sociales la familiar de Lupillo Rivera.

En un post en su Instagram consideró que las quemaduras sufridas fueron error suyo porque todo lo trató de hacer con prisa, asimismo agradeció a Dios porque no agravara su condición.

“Aprendí de mi error, no necesito apresurarme todo el tiempo, puedo relajarme, incluso si ya voy tarde (...) si me toco aquí, me duele, eso me produce más estrés y me hace sentir cansada, pero necesito respirar, relajarme, me debo echar botellas de agua en la cara”, explicó la hija del cantante de regional mexicano.

Lupillo Rivera es un cantante de regional mexicano. (Foto: Cuartoscuro / Elizabeth Ruiz)

¿Quién es Abigaíl Rivera, hija de Lupillo?

Abigaíl Rivera es la segunda hija del apodado ‘el toro del corrido’ y actualmente tiene 28 años, sin embargo, decidió no seguir los pasos de su papá en la música y decidió emprender un negocio.

El sitio administrado por la sobria de Jenni Rivera se llama Casa camarón y sushi, se trata de un food truck y está en California, el sitio fue inaugurado en abril de 2023.

De acuerdo con la revista People, la joven tiene dos hijos y aunque se dedica a la gastronomía, en redes sociales comparte su vida cotidiana.